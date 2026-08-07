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हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट का आरोप, हायर सेंटर में चल रहा इलाज, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार: हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया. आरोप है कि इसके बाद युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर बीएचईएल क्षेत्र की झाड़ियों में दुष्कर्म किया. किशोरी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट में घायल हुई नाबालिग को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. नाबालिग के सिर और जबड़े में चोट है. मामले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली रानीपुर में शिकायत पत्र देकर बताया कि वह सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है. बताया कि बीती तीन अगस्त को उनकी बेटी अपनी सहेली के घर किताब लेने की बात कह कर गई थी. काफी समय बीत जाने पर वह वापस नहीं लौटी तो आसपास, उसकी सहेली के घर और अन्य स्थानों पर उसकी तलाश की. लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चला.