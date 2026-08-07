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हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट का आरोप, हायर सेंटर में चल रहा इलाज, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार में पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप के बाद मामले की पड़ताल में जुट गई है.

Haridwar POCSO Case
सांकेतिक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 8:57 AM IST

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हरिद्वार: हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया. आरोप है कि इसके बाद युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर बीएचईएल क्षेत्र की झाड़ियों में दुष्कर्म किया. किशोरी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट में घायल हुई नाबालिग को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. नाबालिग के सिर और जबड़े में चोट है. मामले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली रानीपुर में शिकायत पत्र देकर बताया कि वह सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है. बताया कि बीती तीन अगस्त को उनकी बेटी अपनी सहेली के घर किताब लेने की बात कह कर गई थी. काफी समय बीत जाने पर वह वापस नहीं लौटी तो आसपास, उसकी सहेली के घर और अन्य स्थानों पर उसकी तलाश की. लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चला.

मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उसकी तलाश में लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं.
-मनोहर सिंह भंडारी,रानीपुर कोतवाली प्रभारी

इसी दौरान कोतवाली रानीपुर पुलिस ने फोन पर सूचना दी कि बेटी गंभीर अवस्था में मिली है. जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. अस्पताल पहुंचने पर उनकी बेटी को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया. होश में आने के बाद बेटी ने आपबीती सुनाई. आरोप है कि शेखर पुत्र यशपाल निवासी जिला बिजनौर, हाल निवासी ब्रह्मपुरी सिडकुल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बीएचईएल क्षेत्र की झाड़ियों मे ले दुष्कर्म और बेरहमी से मारपीट की और वहीं छोड़कर फरार हो गया.

पथरी थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ मामला: वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में भी एक दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़, जबरन घर से ले जाने और फोटो वायरल करने का मामला सामने आया. पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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