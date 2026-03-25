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रुद्रप्रयाग में शराब की ओवररेटिंग, काकड़ागाड़ की दुकान की सीएम पोर्टल पर शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतें आती रहती हैं. ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. शराब के दो ग्राहकों ने काकड़ागाड़ की अंग्रेजी शराब की दुकान प्रबंधन पर ओवररेटिंग करने का आरोप लगाया है. दिनों अपभोक्ताओं ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है.

काकड़ागाड़ शराब दुकान में ओवररेटिंग का खेल: रुद्रप्रयाग जनपद के काकड़ागाड़ स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवररेटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. लेकिन इन शिकायतों के समाधान को लेकर आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद न तो ठोस कार्रवाई हो पा रही है और न ही समस्या का समाधान होता दिख रहा है.

शिकायतकर्ताओं पर शिकायत वापस लेने का बना रहे दवाब: आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को शराब ठेका संचालकों द्वारा फोन कर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इससे प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं. जनपद के घोलतीर-नगरासू, तिलवाड़ा, सिरोबगड़, अगस्त्यमुनि और काकड़ागाड़ क्षेत्रों में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायतें बार-बार मिल रही हैं. सूत्रों के अनुसार, सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही संबंधित जानकारी दुकानदारों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जांच से पहले ही स्थिति को प्रभावित कर दिया जाता है और कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह जाती है.

शिकायतकर्ताओं ने लगाया फोन पर दबाव डालने का आरोप: विशेष रूप से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित काकड़ागाड़ की शराब दुकान को लेकर सबसे अधिक शिकायतें सामने आई हैं. स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि यात्रा मार्ग का फायदा उठाकर यहां निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेची जा रही है. शिकायतकर्ता दीपक और दुर्गा ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें लगातार फोन कर दबाव बनाया जा रहा है.