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टिहरी: जाखणीधार के कैथोली गांव में धर्म परिवर्तन का आरोप, ग्रामीणों ने किया विरोध, VIDEO की हो रही जांच

टिहरी गढ़वाल: जिले के जाखणीधार विकासखंड के अंतर्गत कैथोली गांव में एक परिवार द्वारा ग्रामीणों का कथित रूप से क्रिश्चियन सत्संग के नाम पर 30 से 40 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया. इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा और नाराजगी का माहौल बताया जा रहा है. पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कर रही है.

टिहरी में धर्म परिवर्तन का आरोप: स्थानीय व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि चंद्रबदनी धाम के मुख्य मार्ग के समीप एक व्यक्ति ने सड़क पर अतिक्रमण कर निर्माण किया हुआ है. उसके धार्मिक और सामाजिक दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. आरोप लगाने वालों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति स्वयं को अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग पहचान बताता है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि, अतिक्रमण या कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए.