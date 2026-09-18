छात्र को जबरन स्कूल से निकालने का मामला, बाल संरक्षण आयोग ने मांगा जवाब, तंत्र क्रिया करने का था आरोप
रायपुर के प्रयास विद्यालय प्रबंधन पर छात्र को जबरन टीसी देकर स्कूल से निकालने का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2026 at 7:13 PM IST
रायपुर : रायपुर के सड्डू प्रयास बालक आवासीय विद्यालय ने 9वीं के छात्र की शिकायत के बाद परिजनों को टीसी पकड़ा दी.बताया जा रहा है कि छात्र का एडमिशन 3 सितंबर को हुआ था. वहीं प्रयास बालक आवासीय विद्यालय के अधीक्षक आशीष पाण्डेय ने बताया कि उनके परिजन 17 सितंबर को स्कूल आए थे और उन्होंने खुद अपने बच्चे की टीसी की मांग की थी. जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने टीसी बनाकर दे दी.
पालकों ने लगाया प्रबंधन पर आरोप
इस मामले में बच्चे को पढ़ाई से वंचित करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया.आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि संज्ञान में मामला आने के बाद बच्चे के पालक की ओर से आवेदन में आरोप लगाया गया है कि छात्र को विद्यालय से निष्कासित करते हुए टीसी जारी की गई. यह बात भी सामने आई है कि छात्र के तंत्र क्रिया में संलिप्त होने के कथित आरोप के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. हालांकि तंत्र क्रिया में संलिप्तता संबंधी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है.
बाल संरक्षण आयोग ने मांगा जवाब
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के पालक को समुचित जानकारी दिए बिना उसे कक्षा से बाहर कर टीसी दी गई. जिस पर पालक ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई. आवेदन का अवलोकन करने के बाद आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) एवं धारा 14 के तहत मामला संज्ञान में लिया गया है.आयोग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक एवं लिखित प्रतिवेदन आयोग के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जांच के निर्देश
इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से फोन पर चर्चा कर मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही छात्र की टीसी निरस्त कर उसकी पढ़ाई पुनः जारी रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं. ताकि किसी भी परिस्थिति में उसकी शिक्षा प्रभावित न हो. मामले की जांच के लिए प्रयास विद्यालय, रायपुर के प्राचार्य एवं अधीक्षक को आपातकालीन खंडपीठ में 21 सितंबर 2026 को दोपहर 02 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों समेत पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है. आयोग अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा ने निर्देशित किया है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक छात्र के शैक्षणिक हित ध्यान में रखते हुए उसकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए.
क्या है प्रयास विद्यालय का पक्ष ?
वहीं आवासीय विद्यालय के अधीक्षक आशीष पाण्डेय ने ईटीवी से बात कि जिस बच्चे की टीसी जारी की गई है उसके खिलाफ बच्चों ने शिकायत की थी. छात्र बच्चे की एक्टिविटी से परेशान थे.उनकी एक्टिविटी दूसरे बच्चों को सही नहीं लग रही थी. जिसकी वजह से बच्चों ने प्रयास विद्यालय प्रबंधन को लिखित में शिकायत की थी. इस बच्चे की हरकत और एक्टिविटी को लेकर बाकी बच्चे डरे हुए थे.
प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा नवमी में 180 छात्र अध्यनरत हैं. जिनका रहना और पढ़ना एक ही जगह पर होता है. छात्र के बिहेवियर और उनकी हरकत को लेकर दूसरे बच्चे रात में डर गए थे. रात में सो नहीं पाते थे. गुरुवार को उक्त बच्चे के पैरेंट स्कूल आए थे. प्रिंसिपल से मुलाकात करने के साथ ही परिजन ने खुद टीसी मांगी. जिसके बाद उन्हें टीसी दे दी गई- आशीष पाण्डेय, अधीक्षक प्रयास विद्यालय
प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप
प्रबंधन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल के एक मासूम छात्र को तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगाकर आधी रात में हॉस्टल से बाहर निकाल दिया. किसान के बेटे को आनन-फानन में टीसी थमा दी गई. परिजनों का गंभीर आरोप है कि संस्था के प्राचार्य ने उन्हें डरा-धमकाकर जबरन कागजों पर दस्तखत करवाए हैं. मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत सेल में भी दर्ज की गई है. लेकिन इस तरह की बातों को प्रयास बालक आवासीय विद्यालय के अधीक्षक ने गलत और बेबुनियाद बताया.
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