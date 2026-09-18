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छात्र को जबरन स्कूल से निकालने का मामला, बाल संरक्षण आयोग ने मांगा जवाब, तंत्र क्रिया करने का था आरोप

रायपुर : रायपुर के सड्डू प्रयास बालक आवासीय विद्यालय ने 9वीं के छात्र की शिकायत के बाद परिजनों को टीसी पकड़ा दी.बताया जा रहा है कि छात्र का एडमिशन 3 सितंबर को हुआ था. वहीं प्रयास बालक आवासीय विद्यालय के अधीक्षक आशीष पाण्डेय ने बताया कि उनके परिजन 17 सितंबर को स्कूल आए थे और उन्होंने खुद अपने बच्चे की टीसी की मांग की थी. जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने टीसी बनाकर दे दी.

पालकों ने लगाया प्रबंधन पर आरोप

इस मामले में बच्चे को पढ़ाई से वंचित करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया.आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि संज्ञान में मामला आने के बाद बच्चे के पालक की ओर से आवेदन में आरोप लगाया गया है कि छात्र को विद्यालय से निष्कासित करते हुए टीसी जारी की गई. यह बात भी सामने आई है कि छात्र के तंत्र क्रिया में संलिप्त होने के कथित आरोप के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. हालांकि तंत्र क्रिया में संलिप्तता संबंधी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

बाल संरक्षण आयोग ने मांगा जवाब

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के पालक को समुचित जानकारी दिए बिना उसे कक्षा से बाहर कर टीसी दी गई. जिस पर पालक ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई. आवेदन का अवलोकन करने के बाद आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) एवं धारा 14 के तहत मामला संज्ञान में लिया गया है.आयोग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक एवं लिखित प्रतिवेदन आयोग के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.