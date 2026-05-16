जिम के हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किए युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो, पत्नी को भी नहीं छोड़ा, ट्रेनर पति पर मामला दर्ज
जिम ट्रेनर की पत्नी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका पति युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल करता था.
Published : May 16, 2026 at 7:20 PM IST
अजमेर: किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक जिम ट्रेनर पर जिम में आने वाली युवतियों के चोरी-छिपे अश्लील वीडियो और फोटो बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे काले कारनामे का पर्दाफाश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद आरोपी की पत्नी ने किया है. पीड़िता ने मदनगंज थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
जेल गया पति, तो खुला राज: शनिवार को अजमेर एसपी हर्षवर्धन अगरवाला मदनगंज थाने पहुंचे और अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे मामले की जांच के आवश्यक दिशा–निर्देश दिए. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. जानकारी के अनुसार, आरोपी जिम ट्रेनर हाल ही में मारपीट के एक अन्य मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था. पति के जेल जाने के बाद जब उसकी पत्नी ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. मोबाइल के अंदर कई युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सेव थे.
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जिम में हिडन कैमरे से रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग का आरोप: पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति जिम में हिडन (चोरी-छिपे) कैमरे लगाता था. वहां आने वाली लड़कियों और महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करना उसका पेशा बन चुका था. महिला का गंभीर आरोप है कि इन आपत्तिजनक वीडियो के दम पर आरोपी लड़कियों को डराता-धमकाता था और उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा था.
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पत्नी को दी धमकी: पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक और दर्दनाक खुलासा किया है. उसका कहना है कि आरोपी ने खुद उसका (अपनी पत्नी का) भी चोरी-छिपे वीडियो बना रखा था. जब पत्नी को इस पूरे घिनौने खेल की भनक लगी और उसने इस काले कारनामे में पति का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी ने पत्नी को ही धमकी दे डाली कि अगर उसने मुंह खोला, तो वह उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा.
परिवार के अन्य सदस्य भी शक के घेरे में: पीड़िता का आरोप केवल उसके पति तक ही सीमित नहीं है. उसने शिकायत में कहा है कि इस पूरे मामले में परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी शामिल हैं और वे आरोपी की इस करतूत में उसकी मिलीभगत कर रहे थे. मदनगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मोबाइल को कब्जे में लेकर गहनता से जांच शुरू कर दी है.