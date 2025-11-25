ETV Bharat / state

रात में जन्मा बेटा…सुबह अस्पताल में बेटी देख चौंके परिजन, नवजात बदलने का आरोप, किया हंगामा

परिजनों ने नवजात बदलने का आरोप लगाते महुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

Mahuva Police Station, Dausa
महुवा थाना, दौसा (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जिले में ऐसा मामला सामने आया, जिसने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. महुवा थाना क्षेत्र के रोतहड़िया की प्रसूता विनीता के परिजन उस समय दंग रह गए जब रात में रास्ते में जन्मे ‘पुत्र’ की जगह सुबह जिला अस्पताल दौसा में ‘पुत्री’ मिली. परिजनों ने नवजात बदलने का आरोप लगाते महुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

महुवा अस्पताल के पीएमओ रामसिंह मीना ने बताया कि प्रसूता की रास्ते में डिलीवरी हो गई थी. उसे बाद में महुवा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ज्यादा रक्तस्राव के कारण दौसा जिला अस्पताल रेफर किया. मामले की जांच की जा रही है. वहीं प्रसूता के जेठ विष्णु जाटव ने बताया कि 20 नवंबर की देर रात विनीता को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उपजिला अस्पताल महुवा लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया. विनीता ने बेटे को जन्म दिया. इसके बाद प्रसूता और नवजात को महुवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्साकर्मियों ने नाल काटकर प्राथमिक उपचार किया. डिस्चार्ज टिकट पर भी नवजात को पुत्र दर्ज किया. उसका वजन भी लिखा. करीब डेढ़ घंटे बाद प्रसूता के अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल दौसा रेफर कर दिया. परिजन बच्चे को साथ लेकर एम्बुलेंस से दौसा अस्पताल पहुंचे. प्रसूता को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया.

पढ़ें: जनाना अस्पताल में बड़ी लापरवाही: रेफर करने में हुई चूक, बच्चा बदलने से मचा हड़कंप

बेटे की जगह बेटी तो हंगामा: परिजनों के अनुसार, जब अगले दिन सुबह बच्चों के कपड़े बदलते समय परिजनों ने देखा कि वहां लड़का नहीं बल्कि ‘लड़की’ थी. परिजनों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले और महुवा अस्पताल में भी बच्चा स्पष्ट रूप से लड़का था. ऐसे में दौसा अस्पताल में रातोंरात बेटा बेटी कैसे हो गई?. प्रसूता के पति मोहन सिंह ने थाने में शिकायत दी कि उनके बेटे को किसी ने धोखे से बदल दिया और गोद में लड़की थमा दी.

जांच में जुटी पुलिस: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत सक्रिय हुई. महुवा सीओ मनोहरलाल मीणा ने बताया कि पुलिस टीम को जिला अस्पताल भेजकर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि महुवा और दौसा अस्पताल में दस्तावेज, रजिस्टर और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है.

TAGGED:

DAUGHTER INSTEAD OF SON
चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल
FAMILY LODGED COMPLAINT AT THANA
प्रसूता की रास्ते में डिलीवरी
NEGLIGENCE IN DAUSA HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.