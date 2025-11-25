ETV Bharat / state

रात में जन्मा बेटा…सुबह अस्पताल में बेटी देख चौंके परिजन, नवजात बदलने का आरोप, किया हंगामा

दौसा: जिले में ऐसा मामला सामने आया, जिसने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. महुवा थाना क्षेत्र के रोतहड़िया की प्रसूता विनीता के परिजन उस समय दंग रह गए जब रात में रास्ते में जन्मे ‘पुत्र’ की जगह सुबह जिला अस्पताल दौसा में ‘पुत्री’ मिली. परिजनों ने नवजात बदलने का आरोप लगाते महुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

महुवा अस्पताल के पीएमओ रामसिंह मीना ने बताया कि प्रसूता की रास्ते में डिलीवरी हो गई थी. उसे बाद में महुवा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ज्यादा रक्तस्राव के कारण दौसा जिला अस्पताल रेफर किया. मामले की जांच की जा रही है. वहीं प्रसूता के जेठ विष्णु जाटव ने बताया कि 20 नवंबर की देर रात विनीता को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उपजिला अस्पताल महुवा लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया. विनीता ने बेटे को जन्म दिया. इसके बाद प्रसूता और नवजात को महुवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्साकर्मियों ने नाल काटकर प्राथमिक उपचार किया. डिस्चार्ज टिकट पर भी नवजात को पुत्र दर्ज किया. उसका वजन भी लिखा. करीब डेढ़ घंटे बाद प्रसूता के अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल दौसा रेफर कर दिया. परिजन बच्चे को साथ लेकर एम्बुलेंस से दौसा अस्पताल पहुंचे. प्रसूता को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया.

