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एमबीएस हॉस्पिटल में दो मरीजों की मौत के बाद लापरवाही का आरोप, रेजीडेंट से मारपीट, अस्पताल में तोड़फोड़

एक तरफ मरीजों के परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए, तो चिकित्सकों ने आरोपों से इनकार किया.

Police attempting to pacify the patient's relatives
मरीज के परिजनों से समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:52 PM IST

7 Min Read
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कोटा: मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की कुछ समय के अंतराल पर मौत हो जाने के बाद हंगामा हो गया. शुक्रवार को पहले परिजनों व रेजिडेंट डॉक्टर के साथ विवाद हुआ. मारपीट के भी आरोप हैं. बाद में रेजीडेंट डॉक्टर को जान बचाकर भागना पड़ा. दोनों मरीजों के परिजन शवों को लेकर अस्पताल के मेन गेट पर आ गए. इस दौरान करीब 15 मिनट तक उपद्रव मचा. बड़ी मशक्कत के बाद शवों को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया. इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर बाथरूम, सीपीआर रूम और इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की गई.

'अस्पताल में की तोड़फोड़': रेजीडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ हेमंत शर्मा का कहना है कि अस्पताल में जब डॉक्टर बाथरूम में घुस गए थे, तब बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर उनके साथ मारपीट की गई. इसके साथ ही सीपीआर रूम में भी पाइपलाइन को तोड़ा गया. इमरजेंसी वार्ड में भी ऑक्सीजन लाइन और नलकियों को तोड़ दिया गया. ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाया दिया. डॉक्टर के रोकने के बावजूद बेड समेत मरीज को बाहर लेकर आ गए थे. इस दौरान डॉक्टर प्रियंक और एक फर्स्ट ईयर रिजल्ट के साथ मारपीट हुई.

परिजनों ने रखा अपना पक्ष, सुनिए (ETV Bharat Kota)

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इससे पहले मरीज के परिजन दोनों शव को लेकर एमबीएस अस्पताल के मुख्य गेट पर आ गए और रास्ता जाम कर दिया. इस दौरान अस्पताल में करीब 15 मिनट तक उपद्रव मचा. इसके बाद एमबीएस अस्पताल के सामने स्टेशन रोड को डाकघर के बाहर आधे घंटे तक जाम रखा. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा का कहना है कि पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद करना पड़ा और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा. मौके पर पहुंचे एटीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल और एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और डीएसपी द्वितीय डॉ पूनम ने समझाइश कर बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट कराई. हालांकि इस दौरान परिजन बार-बार शवों को ले जाने से रोक रहे थे, लेकिन पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें लेकर गई. अब पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया होगी.

अस्पताल अधीक्षक ने कही ये बात... (ETV Bharat Kota)

मांगा मुआवजा: मरीज के परिजन लालचंद के अनुसार उनका साला करीब 30 वर्षीय कृष्ण टोंक जिले के उनियारा तहसील के कोटड़ी मोड निवासी था. परिजनों ने सवाई माधोपुर के निजी अस्पताल में दिखाया था. जहां पर से गुरुवार को कोटा भेज दिया गया. कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात को उसे भर्ती किया गया. परिजन का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की और इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई. मरीज के साथ आए सूरज का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साले को गलत इंजेक्शन लगाया. जब मैंने डॉक्टर से पूछा, तो वह शर्ट छोड़कर भाग गए, हमने मारपीट नहीं की. हम लोग तो कारण पूछ रहे थे. उसके चार बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? मुआवजा मिलना चाहिए.

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दूसरे मृतक मदनलाल बूंदी जिले के बड़ा नया गांव अशोक नगर निवासी था. उनके बेटे अजय का कहना है कि पिता को गैस की प्रॉब्लम थी. पेट फुला हुआ था. सीटी स्कैन करा कर वापस लौटे ही थे. तब हमने देखा कि मुंह से झाग निकल रहे हैं और नाड़ी भी नहीं चल रही थी. चिकित्सकों ने उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया. उनका आरोप है कि डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने से यह हुआ. हमने डॉक्टर से मारपीट नहीं की.

एक को टिटनेस, दूसरे को फेफड़ों में इंफेक्शन: अधीक्षक डॉ धर्मराज मीणा के अनुसार मरीज कृष्ण को टिटनेस की प्रॉब्लम थी, वह पहले से ही सीरियस था. दूसरे मरीज मदनलाल को फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी थी. बूंदी से रेफर किया गया था. जिसके चलते मौत हो गई. उसके बेटे ने चिकित्सकीय लापरवाही की बात कही है. दोनों की मौत सीरियस कंडीशन के चलते हुई है. डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है. दोनों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया था. तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत दोपहर के समय हो गई थी. चिकित्सकों की कोई लापरवाही नहीं है. दोनों ही मरीज गंभीर थे और उनकी इस कारण से ही मौत हुई है. इस पूरे घटनाक्रम से रेजिडेंट डॉक्टर भी नाराज हो गए हैं और वह भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं.

The doctor's torn clothes and stethoscope
डॉक्टर के फटे हुए कपड़े और स्टेथोस्कोप (ETV Bharat Kota)

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'जिस तरह के हालात बने, उसमें इलाज मुश्किल': एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मीणा का कहना है कि जिस तरह के हालात अस्पताल में बने थे. उस स्थिति में रेजीडेंट डॉक्टर के लिए भी उपचार करना मुश्किल था. मरीज के परिजन भारी संख्या में थे. डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए गए. कपड़ों और स्टेथोस्कोप को भी छीन कर भाग गए. यहां तक की महिला चिकित्सकों से भी मारपीट की गई. डॉक्टरों ने टॉयलेट में घुसकर जान बचाने की कोशिश की. ये लोग मारपीट कर डॉक्टर से कारण पूछ रहे थे. डॉक्टर के उपकरण भी इन लोगों ने छीन लिए थे. इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट भी की गई. महिला डॉक्टरों ने भी भाग कर जान बचाई. पूरे अस्पताल में इन लोगों ने अराजकता फैला दी थी. यह लोग उपचार कराने आए थे, लेकिन उपद्रव करने लगे. इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मरीज सीरियस होने के चलते ही उसकी डेथ हुई.

Relatives of the patient creating a ruckus
हंगामा करते मरीज के परिजन (ETV Bharat Kota)

अधीक्षक का आरोप, 'गोली मारने की धमकी दी': अधीक्षक डॉ मीणा का कहना है कि रेजिडेंट की शिकायत पर भी वे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं. इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन भी इस मामले में शिकायत देगा. राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति से भी तोड़फोड़ की गई है. जब मैंने मरीज के परिजनों को रोक कर बातचीत करना चाही, तो उन्होंने स्ट्रेचर रोकने पर मुझे गोली मारने की धमकी दी. अस्पताल के गार्ड से पूछा, तो उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोग अचानक से प्रवेश कर गए थे, रोकने पर भी नहीं रुके. अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है, उसकी पूरी कैलकुलेशन करवा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवाएंगे.

'मरीजों को सीपीआर देकर बचाया जा सकता था': रेजीडेंट डॉ प्रियंक का कहना है कि वे डॉ रक्षित, डॉ रितिक व डॉ रजत के साथ ड्यूटी कर रहे हैं. डॉ प्रियंक का कहना है कि वे मरीज मदन का सीपीआर दे रहे थे. तभी कृष्ण को परिजन लेकर आ गए थे. उसका सीपीआर शुरू करना था. इस दौरान दोनों मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान मुझे और डॉक्टर रक्षित को मारा गया, जबकि डॉ रितिक व डॉ रजत जान बचाकर बाहर निकल गए. हमें बाथरूम से बाहर निकाल कर भी मारा गया. सक्शन के पाइप से मार रहे थे. बाथरूम का दरवाजा तोड़कर भी मारा गया. नर्सिंग स्टाफ आईवी स्टैंड लेकर गए थे, तब रुके. मरीज की डेथ भी डिक्लेअर नहीं हुई थी, उसके पहले ही मारपीट शुरू कर दी. साथ ही मरीज को बाहर ले गए थे. इन मरीजों को सीपीआर देकर बचाया भी जा सकता था.

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