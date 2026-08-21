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अटल विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी का आरोप; भीम आर्मी ने किया प्रधानाचार्य का घेराव

आजमगढ़: अटल आवासीय विद्यालय गंभीरवन में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार और उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. अभिभावकों ने भीम आर्मी के साथ मिलकर गुरुवार को प्रधानाचार्य का घेराव कर किया है. सूचना मिलते ही जहानागंज थाने की पुलिस और उपश्रमायुक्त भी मौके पर पहुंच गए और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया. छात्राओं के बयान लेने के साथ ही जांच के लिए दो सदस्यीय टीम का गठन किया.

बता दें कि 13 अगस्त को अ​भिभावकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा था. इसमें उप प्रधानाचार्य पर नाबालिग बच्चियों के साथ लैंगिक अश्लील अपराध, अनुचित स्पर्श, धमकी और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था. साथ ही कहा था कि उप प्रधानाचार्य ने अपने कृत्यों को छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मूल रिकॉर्डिंग और क्लाउड बैकअप से छेड़छाड़ की. उन्होंने मोबाइल पर वीडियो बनाकर बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाए और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी. इससे बच्चियां इतनी डरी हुई हैं कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हैं.



अ​भिभावकों ने पीटी अध्यापिका पर भी भेदभाव और अमानवीय व्यवहार का आरोप है. वह छात्राओं को उनके माता-पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करती थीं. वह कहती थीं कि तुम्हारे मां-बाप तुमसे ऊब गए हैं और हमें सौंप गए हैं. इस ​शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गुरुवार को भीम आर्मी के साथ अ​भिभावक विद्यालय पहुंच गए और प्रधानाचार्य का घेराव कर दिया. सूचना मिलते ही एसओ जहानागंज और उपश्रमायुक्त भी मौके पर पहुंच गए.



उन्होंने अ​भिभावकों को समझाकर शांत कराया. विद्यालय में पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज किए और उपश्रमायुक्त ने प्रधानाचार्य को इंटरनल कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया. साथ ही दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया. इस कमेटी में सहायम उपश्रमायुक्त पवन कुमार और श्रम प्रवर्तन अ​धिकारी विशाल श्रीवास्तव को शामिल करते हुए जांच रिपोर्ट तलब की.



थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्र जहानागंज ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ​लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने छात्राओं को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए है, जो ​शिकायती पत्र उन्होंने सौंपा है. उससे उनके बयान मेल नहीं खाते हैं. छात्राओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है. इससे मामला राजनीतिक लग रहा है.

