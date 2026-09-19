सहारनपुर में महिला JE को जबरन शराब पिलाने की कोशिश, गर्दन पकड़कर मुंह में लगाया बोतल, दो पर FIR
पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी इसी तरह का व्यवहार कर चुका है. घटना के बाद धमकियां भी दी जा रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:10 PM IST
सहारनपुर : जनकपुरी थाना क्षेत्र में महिला अवर अभियंता (जेई) से छेड़छाड़ और जबरन शराब पिलाने की कोशिश का मामला सामने आया है. महिला जेई ने अवर अभियंता पर नशे की हालत में बदसलूकी, गाली-गलौज, जबरन शराब पिलाने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला की तहरीर पर थाना जनकपुरी पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित महिला जेई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था. जिसमें वह शामिल हुई थीं. इसी दौरान अवर अभियंता नशे की हालत में वहां पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे. आरोपी के हाथ में करीब 200 ग्राम की पानी की बोतल थी, जिसमें शराब भरी हुई थी.
आरोप है कि उन्होंने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली और बोतल जबरन मेरे मुंह से लगा दी. विरोध करने पर आरोपी जेई ने जबरदस्ती शराब पिलाने का प्रयास किया. पीड़िता ने पुलिस को बताया, घटना उनके लिए अचानक हुआ शारीरिक बल प्रयोग था, जिससे वह बेहद आहत और असुरक्षित महसूस कर रही हैं. महिला जेई के अनुसार, घटना के बाद आरोपी ने नशे की हालत में रक्तदान भी किया.
पीड़िता ने तहरीर में विभाग के अन्य लोगों के मौके पर मौजूद होने की बात कही है. महिला जेई ने कर्मचारियों को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए पुलिस से उनके बयान दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने बताया, आरोपी पहले भी इसी तरह का व्यवहार कर चुका है. घटना के बाद धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके कारण वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि महिला जेई ने 18 सितंबर 2026 को जनकपुरी थाने में लिखित तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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