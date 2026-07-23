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चित्तौड़गढ़: प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप, ग्रामीणों का उग्र धरना, 7 दिन में जांच का आश्वासन

प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों व ग्रामीणों से बात करते तहसीलदार ( ETV Bharat Chittorgarh )