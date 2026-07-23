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चित्तौड़गढ़: प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप, ग्रामीणों का उग्र धरना, 7 दिन में जांच का आश्वासन

कोटड़ी कलां गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोप लगे. ग्रामीणों ने तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया.

प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप
प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों व ग्रामीणों से बात करते तहसीलदार (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 4:46 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कोटड़ी कलां स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल पर छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगने के बाद मामला गरमा गया. कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर उग्र धरना-प्रदर्शन किया. इसकी सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश की. उन्होंने सात दिन में पूरे मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

शिक्षक का किया तबादला: निंबाहेड़ा तहसीलदार घनश्याम झरवार ने बताया कि प्रदर्शन की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों, विद्यार्थियों व अभिभावकों से बातचीत की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय की छात्राएं लंबे समय से प्रिंसिपल के गलत आचरण और कथित दुर्व्यवहार से परेशान थीं. हाल ही में छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर इसकी जानकारी विद्यालय के शिक्षक कुलदीप चौधरी और अपने परिजनों को दी. आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके विपरीत छात्राओं का पक्ष लेने वाले शिक्षक कुलदीप चौधरी का स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया.

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7 दिन में पूरी होगी जांच: सूचना मिलते ही तहसीलदार के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद मुंदड़ा और कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता की. वार्ता में प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की सात दिनों के अंदर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन से मिले ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया और धरना समाप्त कर दिया, फिलहाल पूरे मामले की जांच शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय टीम द्वारा की जा रही है.

आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म: तहसीलदार घनश्याम झरवार ने बताया कि विद्यार्थियों और ग्रामीणों की मांग पर शिक्षक कुलदीप चौधरी को पुनः इसी स्कूल में बहाल कर दिया गया है. साथ ही सात दिन के अंदर मामले की जांच पूरी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई. इसके बाद विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है.

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