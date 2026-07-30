विधायक निधि को लेकर बंदरबाट का आरोप, तिगुनी कीमत में खरीदे गए कम्प्यूटर सिस्टम, वहीं शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा
साजा विधानसभा में विधायक निधि से खरीदे गए कम्प्यूटर को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं.वहीं थानखम्हरिया एल्डरमैन शपथ ग्रहण में जमकर हंगामा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 6:20 PM IST
बेमेतरा : बेमेतरा से शिक्षा व्यवस्था और सरकारी पैसे की बंदरबांट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है. मामला साजा विधानसभा का है, जहां बच्चों को डिजिटल बनाने के नाम पर 1 करोड़ रुपये का कंप्यूटर घोटाला सामने आया है. मामले को लेकर बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने चार सदस्यी टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं.
4 गुना महंगे दामों में खरीदी
वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान क्षेत्र के 40 सरकारी स्कूलों में विधायक निधि से कंप्यूटर बांटे गए. लेकिन खेल कम्प्यूटर के दामों में हुआ है. बाजार में जिस कंप्यूटर सेट की कीमत ज्यादा से ज्यादा 60 हजार है उसे 4 गुना महंगे दामों में खरीदा गया.यानी एक कम्प्यूटर ढाई लाख रुपए में सप्लाई हुआ.ये सारी खरीदी साजा विधानसभा क्षेत्र में की गई है.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप
बेमेतरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने इसे विधायक निधि का खुला दुरुपयोग बताया. उन्होंने सीधे सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरा है. उनका कहना है कि जहां जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां विधायक निधि जैसे फंड का उपयोग करके महंगे कम्प्यूटर खरीदकर भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि आगे कांग्रेस इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी.
नवागांवकला, केहका, केसतरा और बीजा समेत एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों की यही स्थिति है. दिक्कत ये भी है कि अधिकांश स्कूलों में न कम्प्यूटर लैब है, न सुरक्षित कमरा. नतीजतन 3-3 कंप्यूटर अलमारी, स्टोर और क्लास के कोने में धूल खा रहे हैं. बच्चों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा- आशीष छाबड़ा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस
वहींं कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने कहा कि मामले में जानकारी आते ही जांच के आदेश दिए गए है.
डिप्टी कलेक्टर सहित 4 सदस्यीय टीम जांच कर रही है,जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी- प्रतिष्ठा ममगोई, कलेक्टर
विधायक ने कहा होगी जांच
वहीं साजा के विधायक ईश्वर साहू ने मामले को लेकर कहा कि जिस प्रकार से मांग आए. हमने कम्प्यूटर के लिए कलेक्टर से कहा कि उन्होंने विधायक निधि से फंड जारी करते हुए कम्प्यूटर की खरीदी की. यदि इसमें किसी को कोई शिकायत है तो जांच होनी चाहिए.
शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत थानखम्हरिया में एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह भारी सियासी विवादों की भेंट चढ़ गया. सूबे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सड़कों पर आने लगी है.थानखम्हरिया में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह उस समय एक बड़े राजनीतिक ड्रामे में बदल गया, जब मंच पर साजा के कद्दावर बीजेपी विधायक ईश्वर साहू तो मौजूद थे, लेकिन नगर पंचायत की बीजेपी समर्थित अध्यक्ष अनिता चंदन अग्रवाल, उपाध्यक्ष और सभी 15 पार्षदों ने कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बना ली। वही खाली कुर्सियों के बीच शपथ ग्रहण समारोह चंद मिनटों में संपन्न हो गया.
विधायक ईश्वर साहू ने खराब मौसम पर मढ़ा दोष
जब मीडिया ने इस बड़ी राजनीतिक अनुपस्थिति और अंतर्कलह को लेकर मुख्य अतिथि और साजा विधायक ईश्वर साहू को घेरा, तो उन्होंने बेहद अजीबोगरीब तर्क दिया. विधायक साहू ने स्थानीय पार्षदों और अध्यक्ष की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज करते हुए सारा ठीकरा 'खराब मौसम' पर फोड़ दिया. विधायक ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मौसम खराब होने की वजह से जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए, और वे बंद कमरे में हुए इस फीके कार्यक्रम की सफलता का बखान करने लगे. अब क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई पार्षदों को रोकने वाला सिर्फ 'खराब मौसम' था, या फिर थानखम्हरिया बीजेपी के भीतर कोई बड़ा असंतोष सुलग रहा है, जिसका विस्फोट आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में देखने को मिल सकता है.
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