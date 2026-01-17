सरकारी भर्तियों में ओबीसी को कम आरक्षण देने का आरोप, हक नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी
ओबीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल ही की कुछ भर्तियों में 21 की जगह 10-12 फीसदी आरक्षण ही ओबीसी को दिया जा रहा है.
Published : January 17, 2026 at 3:32 PM IST
जयपुर: प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक हो रही सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर रार छिड़ी हुई है. ओबीसी अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. ओबीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों में 21% आरक्षण तय है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान में हो रही भर्तियों में 10 से 12% ही ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है. इसे लेकर आरक्षित वर्ग हित संरक्षक मंच और ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.
एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ करना बंद नहीं करेगी, तो ओबीसी वर्ग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा. इस मामले को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों ने हाल ही में विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की. ओबीसी अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ओबीसी कल्याण कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया, कांग्रेस विधायक मनीष यादव, विकास चौधरी से मुलाकात करके इस मामले को उठाने की मांग की है. वहीं ओबीसी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर भी ज्ञापन देकर ओबीसी के 21% आरक्षण के तहत ही नौकरियों में पद रिजर्व रखने की मांग की है.
पढ़ें: 27 साल से केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग, भरतपुर-धौलपुर के जाटों की हुंकार रैली आज
पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और सांसद राहुल कस्वां ने भी उठाए थे सवाल: हाल ही में पूर्व मंत्री और बायतु से विधायक हरीश चौधरी और चूरू से सांसद राहुल कस्वां ने भी ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ को लेकर सरकार से सवाल खड़े किए थे और इसे ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात बताया था. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत सरकार को की थी.
पढ़ें: ओबीसी से अलग 'अत्यंत पिछड़ा वर्ग' बनाकर 23 जातियों को अलग आरक्षण की मांग पकड़ने लगी जोर
'छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे': एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ राम सिंह समोता ने कहा कि हाल ही में एलडीसी, वनपाल, महिला सुपरवाइजर, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण देने की बजाय 10 से 12 फीसदी आरक्षण ही दिया जा रहा है. यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इन विभागों में भर्तियों का रोस्टर रजिस्टर नहीं बनाया गया है. एक सुनियोजित तरीके से ओबीसी के आरक्षण को काटने की कोशिश की जा रही है. इससे प्रदेश के ओबीसी युवाओं में आक्रोश है. हमें विपक्षी नेताओं से उम्मीद है कि वे इस मामले को सदन से सड़क तक उठाएंगे. सरकार से भी मामले के समाधान की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि हमने सीएम भजनलाल शर्मा को भी ज्ञापन दिया है. अगर फिर भी सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है, तो फिर हम आंदोलन करेंगे.