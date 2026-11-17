सुकमा में NHM भर्ती की शॉर्टलिस्टिंग पर बवाल, स्थानीय युवाओं को दरकिनार करने का आरोप
एक पद पर 10 की जगह सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को मौका देने का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 2:37 PM IST
सुकमा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सुकमा जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में है. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अपनाई गई शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आई है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं दिया गया, जबकि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला. ये भी आरोप लगा है कि एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग के बावजूद महज पांच अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया.
इस संबंध में अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किए जाने का उल्लेख था, लेकिन लिखित परीक्षा से पहले ही शैक्षणिक मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध केवल पांच अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया. अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया है कि जब अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की गई थी, तो संख्या सीमित रखने का आधार क्या था?
स्थानीय अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समान शैक्षणिक प्रतिशत होने के बावजूद कुछ स्थानीय अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं मिली, जबकि बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया. इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट निर्धारण के मानकों को लेकर संदेह पैदा हुआ है. अभ्यर्थियों ने प्रशासन से चयन सूची और शॉर्टलिस्टिंग के आधार की जांच कराने की मांग की है.
सीमित संसाधनों में पढ़ने वाले युवाओं के साथ न्याय जरूरी: बस्तरिया राज मोर्चा
बस्तरिया राज मोर्चा के जिला सचिव रामा सोढ़ी ने स्थानीय युवाओं के पक्ष में आवाज उठाते हुए कहा कि सुकमा एक पिछड़ा एवं अनुसूचित क्षेत्र है, जहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां बनी हुई हैं. दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी सीमित संसाधनों, अभावों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. ऐसे में उनकी तुलना बेहतर शैक्षणिक संसाधनों और सुविधाओं के बीच पढ़ाई करने वाले बाहरी अभ्यर्थियों से करना उचित नहीं है.
बस्तरिया राज मोर्चा के जिला सचिव ने कहा कि सरकारी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए नियमानुसार उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जिले के शिक्षित युवक-युवतियों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल सके. इससे न केवल स्थानीय बेरोजगारों को राहत मिलेगी, बल्कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी.
आश्रम-छात्रावासों में स्टाफ नर्स की नियुक्ति की भी उठाई मांग
रामा सोढ़ी ने आश्रम छात्रावासों और पोटाकेबिन में स्टाफ नर्स की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उनका कहना है कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण समय पर उपचार नहीं मिलने की घटनाएं चिंताजनक हैं. ऐसे संस्थानों में स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति होने से बच्चों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
बस्तरिया राज मोर्चा ने जिला प्रशासन से NHM भर्ती की शॉर्टलिस्टिंग, मेरिट निर्धारण और स्थानीय अभ्यर्थियों को दिए गए अवसरों की बिंदुवार जांच कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि यदि प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए.
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