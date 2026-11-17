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सुकमा में NHM भर्ती की शॉर्टलिस्टिंग पर बवाल, स्थानीय युवाओं को दरकिनार करने का आरोप

सुकमा एनएचएम भर्ती ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सुकमा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सुकमा जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में है. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अपनाई गई शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आई है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं दिया गया, जबकि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला. ये भी आरोप लगा है कि एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग के बावजूद महज पांच अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया.

इस संबंध में अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किए जाने का उल्लेख था, लेकिन लिखित परीक्षा से पहले ही शैक्षणिक मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध केवल पांच अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया. अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया है कि जब अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की गई थी, तो संख्या सीमित रखने का आधार क्या था?