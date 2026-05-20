गलत इंजेक्शन से बच्ची की मौत का आरोप, परिजनों ने शव उठाने से किया इंकार
मृतक बच्ची के परिजनों का आरोप है कि उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : May 20, 2026 at 1:29 PM IST
सिरोही: जिले के पिंडवाड़ा में मंगलवार देर शाम एक निजी अस्पताल में तीन वर्षीय बच्ची की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतक बच्ची की पहचान हेजल कुमारी पुत्री जितेंद्र परमार निवासी सिवेरा के रूप में हुई है. बच्ची की मौत के बाद परिजन पूरी रात अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते रहे.
सिवेरा निवासी जितेंद्र कुमार मेघवाल ने बताया कि उनकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री हेजल परमार की मंगलवार को उल्टी होने के बाद तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे पिंडवाड़ा स्थित एक निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. आरोप है कि अस्पताल संचालक ने बच्ची की पूरी जांच किए बिना स्टाफ से इंजेक्शन लगवाया और दवाइयां लिखकर घर भेज दिया. परिजनों ने बताया कि अस्पताल से निकलते ही बच्ची अचानक बेहोश हो गई. शुरुआत में उन्होंने इसे इंजेक्शन का असर समझा, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी बच्ची के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई. इसके बाद परिजन उसे तुरंत पिंडवाड़ा के एक अन्य निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कथित रूप से केस लेने से इनकार कर दिया गया. बाद में बच्ची को आबूरोड स्थित एक चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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मामले को लेकर परिजन और समाज के लोग बाद में पिंडवाड़ा पुलिस थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों ने साफ कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे बच्ची का शव नहीं उठाएंगे. बुधवार तक भी अस्पताल परिसर और थाने के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही. प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों से समझाइश के प्रयास में लगे रहे. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है.
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पिंडवाड़ा सीओ भंवरलाल ने बताया कि मामले में परिजनों द्वारा अस्पताल संचालक के खिलाफ उपचार में लापरवाही को लेकर शिकायत दी गई है. मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. मेडिकल टीम से मृतका का पोस्टमार्टम करा कर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.