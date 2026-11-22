मैनपुरी में बीज वितरण में अनियमितता का आरोप; जिला कृषि अधिकारी बोले- "पूरे प्रकरण की कराई जाएगी जांच"
जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:04 PM IST
मैनपुरी : जनपद के किशनी स्थित किसान कल्याण केंद्र में सरकारी बीज वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. केंद्र पर किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित दरों पर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बीच अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. किसानों ने कथित तौर पर मनमानी करने, बीज वितरण में पारदर्शिता न बरतने और सरकारी बीज की कालाबाजारी किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
किसान रामवीर और रोहित का आरोप है कि रबी की फसल की बुवाई के लिए उन्हें बीज की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी केंद्र पर बीज लेने के लिए पहुंचने के बाद भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि सुबह से ही केंद्र पर लाइन में लगने के बावजूद कई किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. आरोप है कि केंद्र पर बीज की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद किसानों को टालमटोल कर वापस भेज दिया जाता है.
वहीं, किसानों ने बीज की कीमत को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सरकारी निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली जा रही है. किसानों का आरोप है कि बीज की बोरी मनमाने दाम पर बेची जा रही है. इससे आर्थिक रूप से परेशान किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.
किसानों का कहना है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदानित दरों पर बीज उपलब्ध कराती है, लेकिन यदि सरकारी केंद्रों पर ही निर्धारित कीमत से अधिक वसूली की जाएगी तो सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद किसानों तक कैसे पहुंचेगा.
मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. किसानों का कहना है कि बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और केंद्र पर उपलब्ध बीज का स्टॉक, निर्धारित मूल्य तथा वितरण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि किसी भी किसान के साथ मनमानी न हो सके.
इस संबंध में जब जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि बिना जांच किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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