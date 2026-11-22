ETV Bharat / state

मैनपुरी में बीज वितरण में अनियमितता का आरोप; जिला कृषि अधिकारी बोले- "पूरे प्रकरण की कराई जाएगी जांच"

मैनपुरी में किसान कल्याण केंद्र ( Photo credit: ETV Bharat )

मैनपुरी : जनपद के किशनी स्थित किसान कल्याण केंद्र में सरकारी बीज वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. केंद्र पर किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित दरों पर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बीच अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. किसानों ने कथित तौर पर मनमानी करने, बीज वितरण में पारदर्शिता न बरतने और सरकारी बीज की कालाबाजारी किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.





किसान रामवीर और रोहित का आरोप है कि रबी की फसल की बुवाई के लिए उन्हें बीज की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी केंद्र पर बीज लेने के लिए पहुंचने के बाद भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि सुबह से ही केंद्र पर लाइन में लगने के बावजूद कई किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. आरोप है कि केंद्र पर बीज की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद किसानों को टालमटोल कर वापस भेज दिया जाता है.



