देवघर में खतरा बने बिजली पोल! ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य पर उठे सवाल

देवघर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. ग्रामीणों ने योजना के कार्य पर सवाल उठाए हैं.

Electrification Scheme In Deoghar
देवघर में लगाया गया बिजली पोल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
देवघर:जिले में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने और घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और बिजली विभाग लगातार प्रयासरत है. इस क्रम में गांव-गांव पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन सारवां प्रखंड के ग्रामीणों ने पोल लगाने के कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है.

नियमों की अनदेखी का आरोप

पहाड़िया, टिकोरायडीह, घसकों और दोनदिया गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों ने पोल लगाने के कार्य में नियमों की जमकर अनदेखी की है. ग्रामीणों के अनुसार डीटीआर और एलटी, एचटी फॉर्मेट के पोल बिना कंक्रीट मिक्स किए ही गाड़ दिए गए हैं. इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है.

अपनी परेशानी साझा करते देवघर के ग्रामीण. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्य कराने वाली कंपनी का पक्ष

इस मामले पर जब संबंधित कंपनी लुमिनो के अधिकारी देवाशीष देव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जहां-जहां पोल लगाए गए हैं, वहां की जांच कराई जाएगी. अगर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई करते हुए कार्य को दुरुस्त कराया जाएगा.

बिजली विभाग के पदाधिकारी बोले

वहीं, इस पूरे प्रकरण पर देवघर बिजली विभाग के पदाधिकारी केके सिंह ने दूरभाष पर ईटीवी भारत को बताया कि ग्रामीणों के आरोपों के आधार पर संबंधित क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिपोर्ट तलब की जाएगी. अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो विभागीय कार्रवाई तय है.

अब सवाल उठता है कि जहां एक ओर राज्य सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों के जीवन में उजाला लाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों की लापरवाही से सरकार की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है.

अब देखना है कि जिला प्रशासन और बिजली विभाग के पदाधिकारी ग्रामीणों की शिकायतों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं और क्या उन बिजली पोलों को सही किया जाएगा जो इस वक्त खतरों के पोल बने हुए हैं.

