जशपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी! अंगूठा लगवाकर राशन गबन करने का आरोप

जशपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी! अंगूठा लगवाकर राशन गबन करने का आरोप
जशपुर कलेक्टर जनदर्शन में पोड़ी ग्राम पंचायतों के लगभग 150 ग्रामीण पहुंचे और मामले की जांच करने की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 11:46 AM IST
जशपुर: ग्राम पंचायत पोड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है. एक माह का राशन गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए करीब 150 ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
ग्रामीणों का राशन बांटने में गड़बड़ी का आरोप
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि अप्रैल माह में एक साथ अप्रैल, मई और जून तीन माह का राशन ग्राम पंचायत द्वारा संचालित पीडीएस दुकान को प्राप्त हुआ था. जब हितग्राही अप्रैल में राशन लेने पहुंचे तो महिला सरपंच और उनके पति ने तीन माह का राशन दिए जाने की बात कहकर ई-पॉस मशीन में छह बार अंगूठे के निशान लगवाए, लेकिन उन्हें केवल दो माह (अप्रैल और मई) का ही राशन दिया गया.
हमें सही तरह से राशन नहीं दिया जा रहा है. 2 महीने का राशन दिया गया और जून महीने का राशन नहीं दिया गया, इसलिए हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए है. हम चाहते हैं कि शासन की योजना का हम सही तरह से लाभ उठा सके-सुचिता किंडो, ग्रामीण
जून महीने का राशन नहीं देने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने तीसरे माह के राशन के बारे में पूछा तो सरपंच और उनके पति ने भरोसा दिलाया कि जून और जुलाई का राशन एक साथ दिया जाएगा. लेकिन जुलाई में राशन लेने पहुंचने पर उन्हें केवल जुलाई माह का राशन दिया गया. वहीं सरपंच ने यह कहते हुए जून का राशन देने से इनकार कर दिया कि जून का राशन अप्रैल में ही वितरित किया जा चुका है.
तीन माह का फिंगर किया गया लेकिन अप्रैल मई का राशन दिया और जून महीने का नहीं दिया. सरपंच से पूछा तो उन्होंने कहा कि जून महीने का राशन नहीं देंगे, जुलाई का राशन देंगे-सुमन कुजूर, ग्रामीण
पीडीएस दुकान संचालक ने आरोपों को किया खारिज
ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर रिकॉर्ड में राशन वितरण दर्शा दिया गया और एक माह का राशन गबन कर लिया गया. इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
हालांकि, इस मामले में पीडीएस दुकान संचालक संदीप भगत ने ग्रामीणों के आरोपों को खारिज करते हुए अलग ही दावा किया है. उनका कहना है कि ग्राम पंचायत पोड़ी को निर्धारित कोटे से 20 क्विंटल कम राशन की आपूर्ति हुई थी, जिसके कारण एक माह का राशन वितरित नहीं किया जा सका.
पंचायत को 20 क्विंटल राशन निर्धारित कोटे से कम मिला था। इसलिए एक माह का राशन वितरण नहीं हो सका। कम राशन मिलने की रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है-संदीप भगत, संचालक
अब यह मामला प्रशासन के सामने पहुंच गया है. ग्रामीणों की शिकायत और पीडीएस संचालक के दावे के बीच वास्तविक स्थिति क्या है, इसका खुलासा प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पूरे मामले पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.