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अमृत सरोवर योजना में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने कहा मशीनों से हुआ काम, नहीं हुआ अब तक भुगतान

बस्तर के कई गांवों में अमृत सरोवर योजना के काम में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है. देखिए संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Allegations of irregularities
अमृत सरोवर योजना में अनियमितता का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अब बदलाव के दौर में है.लेकिन इस बदलते बस्तर में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं जिसने प्रशासनिक कमी को उजागर किया है.ऐसी ही एक मामला अमृत सरोवर योजना से जुड़ा हुआ है. इस योजना में अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं.ग्रामीणों का आरोप है कि गांवों में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरु की गई इस योजना में स्थानीय स्तर काफी हेराफेरी की गई है.जिसे लेकर अब ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं.

मशीनों से काम करवाने का आरोप

बस्तर के गांवों में रोजगार और जमीन में वाटर लेवल को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरु की गई अमृत सरोवर योजना में स्थानीय लोगों के बजाय मशीन से काम करवाने का आरोप लगाया गया है. जिसके कारण स्थानीय लोग रोजगार से वंचित रह गए. इतना ही नहीं जिन मजदूरों ने इसमें काम किया, उन्हें वर्षों बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं मिला है. अब ग्रामीण सरकारी दफ्तरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपनी मजदूरी मांग रहे हैं.

अमृत सरोवर योजना में अनियमितता का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां का है मामला ?

यह पूरा मामला बकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत सतोसा क्रमांक 2 का है. जहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिली भगत से भ्रष्टाचार को अंजाम देकर मजदूरी की राशि डकार ली गई है. फिलहाल SDM ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है. पीड़ित ग्रामीण सोन सिंह ने बताया कि साल 2022 में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया. जिसमें 10 लोगों का समूह बनाकर काम किया गया. तालाब के शुरुआती समय में फोटो खिंचाने के लिए आम लोगों से कुछ दिन काम करवाया गया. इसके बाद करीब 4 महीने तक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लगाकर काम करवाया गया.

Amrit Sarovar scheme
अमृत सरोवर योजना में अनियमितता का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह काम सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के कहने पर किया गया. ग्रामीणों ने मिलकर डेढ़ लाख रुपए डीजल के लिए जेसीबी मशीन मालिक को दिया गया. और खुद का ट्रैक्टर लगवाकर काम किया गया. करीब 4 महीने तक उधारी मांगकर ट्रेक्टरों में डीजल डलवाया गया और काम किया गया. लेकिन उसके बाद काम के पैसे के लिए बार-बार सचिव सरपंच और सहायक सचिव को बोला गया. लेकिन दोनों गोल मोल जवाब देते नजर आए और अपना चेहरा छिपाने लगे- सोन सिंह, ग्रामीण

सोन सिंह के मुताबिक कई महीनों के काम और खुद की गाड़ी और पैसा लगाने के बाद केवल 7 हजार रुपए का ही भुगतान हुआ है. कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. मजदूरी भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें कर्ज लेकर परिवार का पालन-पोषण करना पड़ रहा है. अब ग्रामीणों ने मजबूरी में SDM बकावंड को भुगतान के लिए गुहार लगाई गई.

Allegations of irregularities
ग्रामीणों ने कहा मशीनों से हुआ काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमृत सरोवर निर्माण में गड़बड़ी और भुगतान नहीं होने की लिखित शिकायत मिली है. इस मामले की जांच की जाएगी. और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी- मनीष वर्मा, SDM बकावंड

मशीनों से काम करवाने की है मनाही

आपको बता दें कि अमृत सरोवर निर्माण कार्य में जेसीबी और अन्य भारी मशीनों का खुलेआम उपयोग किया गया. जबकि योजना के तहत मजदूरों को प्राथमिकता देकर रोजगार देना था. ग्रामीणों को हर साल रोजगार मिले इसी उद्देश्य से मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी. लेकिन जिम्मेदार केवल ऐसे कार्यों में मशीनों से काम करवाकर न केवल बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं. बल्कि पलायन जैसे समस्या भी पैदा करते हैं. और अन्य मजदूरों की राशि डकार कर भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं.अब देखना होगा कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लंबित मजदूरी भुगतान जल्द जारी करने में प्रशासन कितना सफल होती है.


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