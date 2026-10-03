ETV Bharat / state

शराब तस्करी में ट्रेनों से जुड़े कर्मियों पर आरोप, एक्शन के लिए लिखा गया पत्र DRM को पत्र

रेलवे कर्मियों पर एक्शन के लिए लिखा गया पत्र DRM को पत्र. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन होते हुए बिहार तक धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है. ये शराब हरियाणा, पंजाब और गोरखपुर होते हुए बिहार तक पहुंच रही है. आरोप है कि शराब तस्करी ट्रेन में तैनात कोच अटेंडेंट, कोच के बिजलीकर्मी समेत रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे संविदा कर्मी की मदद से अंजाम दिया रहा है.

इस संबंध में एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया है कि रेलवे में तैनात संविदा कर्मी कोच अटेंडेंट, सफाई कर्मी और बिजली कर्मी हैं. इन लोगों के संलिप्तता सामने आई है. अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों के संविदा को खत्म करने के लिए वह पत्र लिख चुके हैं.

इस टीम ने लगभग 20 रेलवे संविदा कर्मचारियों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंपी, तो एसपी ने इन संदिग्ध कर्मचारियों की संविदा खत्म करने के लिए DRM रेलवे को पत्र लिख दिया है.

गोपनीय जांच के बाद 20 कर्मियों पर कार्रवाई के लिए DRM को SP रेलवे ने लिखा पत्र. (ईटीवी भारत)

बीते 6 महीने में कई बार GRP ने शराब पकड़ने में सफलता पाई है. इसके बाद एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने तस्करी से जुड़े तार को जानने के लिए एक टीम को लगा दिया था.

रेलवे कर्मियों पर एक्शन के लिए लिखा गया पत्र DRM को पत्र. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि शराब, हरियाणा, पंजाब से होते गोरखपुर और यहां से बिहार तक जा रही है. यह काम रेलवे के संविदा कर्मियों की मदद से हो रहा है.

उन्होंने बताया कि इसको देखते हुए अब गश्ती भी ज्यादा बढ़ा दी गई है. एक-एक ट्रेनों की दो-दो बार चेकिंग चल रही है. शराब भी पकड़ी जा रही है और जो आरोपी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है.

उन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो शराब की तस्करी करते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं. उन्हीं के सामने कार्रवाई होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते. इसलिए लावारिस शराब को ज़ब्त करके कार्रवाई की जाती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

गोपनीय जांच के बाद 20 पर कार्रवाई के लिए DRM को SP रेलवे नें लिखा पत्र. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि ट्रेन के भीतर अब उनके कुछ सिपाही साधे वर्दी में भी होंगे. अगर शराब संदिग्ध व्यक्ति के साथ रखा दिखेगा, तो शादी वर्दी के सिपाही उसको फॉलो करेंगे. वह दिस स्टेशन पर उतरेगा, उसको वहीं दबोच लिया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह जीआरपी के सभी थानेदारों को यह निर्देश दिए हैं कि सप्ताह में काम से कम एक बार ज़रूर अपने रूट की ट्रेनों को बदल - बदल कर चेक करें. ताकि ऐसी तस्करी को पकड़ा जा सके.

शराब की तस्करी में ट्रेन के कर्मियों पर आरोप. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है. दीपावली और दशहरा भी करीब आ रहा है. ऐसे में शराब तस्करी बढ़ने की संभावना ज्यादा है. जीआरपी की गश्त बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से 10 तस्कर और शराब का खेप दोनों बरामद किया जाएगा. उनके यहां पकड़े जाने वाले शराब की मात्रा अवैध रूप में ज्यादा दर्ज हो रही है. और करीब दो दर्जन के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है.