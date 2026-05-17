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स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम से अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा और मीटर तोड़ने का आरोप, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: जनपद के विवेक नगर इलाके में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम के साथ अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है. विभागीय अधिकारियों की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में विद्युत विभाग के अवर अभियंता कुलदीप सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

गौर हो कि 16 मई को अवर अभियंता कुलदीप सिंह, उपखंड अधिकारी अन्नू अरोरा, विभागीय लाइन स्टाफ तथा कार्यदायी संस्था अडानी एनर्जी सोल्यूशन के कर्मचारियों के साथ विवेक नगर क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे. यह कार्य भारत सरकार के राजपत्र संख्या 233 दिनांक 1 अप्रैल के अनुपालन में किया जा रहा था. विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को स्मार्ट मीटर की उपयोगिता और उसके लाभों की जानकारी भी दे रही थी. इसी दौरान टीम जब वार्ड नंबर 7 विवेक नगर निवासी शारदा देवी पत्नी राम किशोर के परिसर में पहुंची तो वहां मौजूद एक महिला और एक अन्य पुरुष ने कथित रूप से लोगों को भ्रामक जानकारी देकर भड़काना शुरू कर दिया.

आरोप है कि दोनों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को जबरन रुकवा दिया और कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद अज्ञात पुरुष ने महिला को घर के अंदर से एक डंडा लाकर दिया, जिसके बाद महिला ने विभागीय कर्मचारियों को धमकाते हुए पहले से लगाए गए विद्युत मीटर पर डंडे बरसाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के दौरान सरकारी कार्य बाधित होने के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा. विद्युत विभाग की ओर से घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शॉट्स भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें महिला द्वारा डंडे से मीटर तोड़ने की बात कही गई है.