एमसीबी के ओदारी नदी में रेत खनन बंद करने की मांग, प्रशासन की कार्रवाई में 9 हाईवा और पोकलेन मशीन जब्त
पूर्व सरपंच शांति बैगा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण रेत खदान बंद कराने की मांग कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घटई की ओदारी नदी में अवैध खनन किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया. पूर्व सरपंच शांति बैगा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी क्षेत्र में पहुंच गए और रेत खदान बंद कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से नदी में भारी मशीनों और हाइवा वाहनों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था, जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है और आम लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है.
नदी में खनन किए जाने का आरोप
मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार भरतपुर एवं जिला खनिज विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 9 हाइवा वाहनों और 1 पोकलेन मशीन को जब्त किया. बताया गया कि कई हाईवा बिना रेत लोड किए ही मौके से लौटाए गए. जब्त पोकलेन मशीन को ग्राम पंचायत भवन में रखवाया गया है. वहीं पांच हाईवा वाहनों को जनकपुर थाना लाया गया है. जानकारी के अनुसार जब वाहनों को थाने लाया गया तब उनमें रेत नहीं भरी हुई थी.
सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह भी मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों के साथ खदान क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई. इसके बाद उन्होंने जिला खनिज अधिकारी से फोन पर चर्चा कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
रात के समय लगातार नदी से रेत निकाली जा रही थी. कुछ लोग रातभर नदी क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है: उषा सिंह, स्थानीय ग्रामीण
उषा सिंह ने कहा रात 3 बजे तक नदी में मशीन चलती है. नदी को इतना गहरा कर दिया गया है कि बच्चे नहाने जाएं तो हादसा हो सकता है. अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने कहा कि नदी में बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं और ग्रामीण अब किसी भी हालत में मशीनों से उत्खनन नहीं होने देंगे.
शुक्रवार रात ग्रामीणों ने रेत से भरे वाहनों को रोक दिया था, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई. मशीनों से नदी को 10 से 15 फीट तक गहरा कर दिया गया है. हम लोग चाहते हैं कि यह खदान पूरी तरह बंद हो. नदी में इतना गहरा गड्ढा कर दिया गया है कि लोग पानी भरने और बच्चे नहाने जाते हैं तो जान का खतरा बना रहता है. 35 से 40 डंपर रोज निकलते थे. मशीनों से अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए: शांति बैगा, पूर्व सरपंच
ग्रामीणों ने दी चेतावनी
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत उत्खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में नदी क्षेत्र में मशीनों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
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