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बिहार में आधार कार्ड के नाम पर 'लूट', सेवा फ्री.. लेकिन वसूले जा रहे पैसे, जांच के आदेश

कटिहार में आधार केंद्र में अवैध वसूली का आरोप लगा है. जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं.

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कटिहार के आधार सेंटर पर अवैध वसूली का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 1:27 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनैली में आधार कार्ड सेंटर के नाम पर अवैध उगाही का गंभीर मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि केंद्र पर नया आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार को अपडेट करने के नाम पर निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक राशि जबरन वसूली जा रही है.

आधार सेंटर पर वसूली का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि जो सेवाएं सरकार की ओर से निशुल्क या निर्धारित मामूली शुल्क पर दी जानी चाहिए, उसके लिए भी 200 से 300 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है. इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसे डराया-धमकाया भी जाता है.

आधार सेंटर पर वसूली का आरोप (ETV Bharat)

DM और SP को दिया गया आवेदन: इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय युवाओं में आक्रोश है. युवाओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को आवेदन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत करने पहुंचे युवा संजू ने बताया कि इस केंद्र पर एक संगठित टीम काम करती है, जिसका नेतृत्व विकास कुमार नामक व्यक्ति कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह समूह लंबे समय से लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहा है.

"डीएम और एसपी के हमने आवेदन दे दिया है. अब वह औचक निरीक्षण करेंगे.सोनैली में आधार सेंटर को विकास नाम का व्यक्ति ही लीड करता है. उसके साथ पांच-सात लोगों की टीम है. जिसके साथ मिलकर वह लाखों का स्कैम करता है. 5-17 साल के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक आधार अपडेट निशुल्क है, लेकिन फिर भी लोगों से रकम वसूला जा रहा है."- संजू, शिकायतकर्ता

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पूनम कुमारी, शिकायतकर्ता (ETV Bharat)

डीडीसी को जांच के आदेश: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है और तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने डीडीसी अमित कुमार को पूरे मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

"बच्ची का आधार कार्ड बनवाने आए थे, लेकिन पैसा ले लिया और सेंटर बंद करके चला गया. 300 रुपया लिया गया है."- पूनम कुमारी, आधार कार्ड बनवाने आई महिला

"दो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए पांच सौ लिया है. एक का अपडेट करना है, दूसरे का नया बनवाना है." जूली देवी, गोपीनगर नंदनपुर निवासी

दोषी पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि किसी भी आधार केंद्र पर अगर अवैध वसूली की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी आधार कार्ड संचालकों को निर्देश दिया गया है कि जो रेट है उसे डिस्प्ले किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किया फ्री है और किसका कितना चार्ज देना होगा.

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एसपी-डीएम को दिया गया आवेदन (ETV Bharat)

"हमें जानकारी मिली है, इसकी जांच की जा रही है. अगर गड़बड़ी पायी जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है."- आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी

बढ़ायी गई निगरानी: वहीं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी को भी मामले की जानकारी दे दी गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है. गौरतलब है कि बंगाल सीमा से सटे इस इलाके में पहले भी आधार कार्ड से जुड़ी शिकायतें सामने आती रही हैं.

लोगों में आक्रोश: इस बार स्थानीय लोगों ने खुलकर विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और आम लोगों को इस तरह की अवैध वसूली से कब तक राहत मिलती है.

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