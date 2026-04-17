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बिहार में आधार कार्ड के नाम पर 'लूट', सेवा फ्री.. लेकिन वसूले जा रहे पैसे, जांच के आदेश

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनैली में आधार कार्ड सेंटर के नाम पर अवैध उगाही का गंभीर मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि केंद्र पर नया आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार को अपडेट करने के नाम पर निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक राशि जबरन वसूली जा रही है.

आधार सेंटर पर वसूली का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि जो सेवाएं सरकार की ओर से निशुल्क या निर्धारित मामूली शुल्क पर दी जानी चाहिए, उसके लिए भी 200 से 300 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है. इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसे डराया-धमकाया भी जाता है.

आधार सेंटर पर वसूली का आरोप (ETV Bharat)

DM और SP को दिया गया आवेदन: इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय युवाओं में आक्रोश है. युवाओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को आवेदन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत करने पहुंचे युवा संजू ने बताया कि इस केंद्र पर एक संगठित टीम काम करती है, जिसका नेतृत्व विकास कुमार नामक व्यक्ति कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह समूह लंबे समय से लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहा है.

"डीएम और एसपी के हमने आवेदन दे दिया है. अब वह औचक निरीक्षण करेंगे.सोनैली में आधार सेंटर को विकास नाम का व्यक्ति ही लीड करता है. उसके साथ पांच-सात लोगों की टीम है. जिसके साथ मिलकर वह लाखों का स्कैम करता है. 5-17 साल के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक आधार अपडेट निशुल्क है, लेकिन फिर भी लोगों से रकम वसूला जा रहा है."- संजू, शिकायतकर्ता

पूनम कुमारी, शिकायतकर्ता (ETV Bharat)

डीडीसी को जांच के आदेश: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है और तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने डीडीसी अमित कुमार को पूरे मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.