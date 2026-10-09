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धमतरी में हाइवा गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली का दावा, वीडियो और UPI स्क्रीनशॉट भी वायरल, अधिकारी बोले- बिना अधिकार गाड़ी रोकना गलत

अवैध वसूली का वीडियो और UPI स्क्रीनशॉट वायरल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले में रेत से भरे हाइवा वाहनों को रोककर कथित अवैध वसूली का मामला चर्चा में है. पिछले कुछ दिनों से शहर में हाइवा रोकने और उनसे एक व्यक्ति के अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो और कुछ ऑनलाइन लेनदेन के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं. इनमें शहर के नहरनाका चौक पर वाहन रोककर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है.

धमतरी में हाइवा गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली का दावा, वीडियो और UPI स्क्रीनशॉट भी वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हाइवा ड्राइवर ने लगाया आरोप वायरल वीडियो में एक हाइवा चालक ने अपनी गाड़ी का नंबर दिखाते हुए बताया कि वह बालोद का रहने वाला है और उसके साथ वसूली हुई है. वहीं, सोशल मीडिया पर सामने आए यूपीआई ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट में अलग-अलग किस्तों में रकम के लेनदेन का दावा किया जा रहा है. वायरल दावों के मुताबिक, कुल रकम 25 से 30 हजार रुपये के आसपास बताई जा रही है.