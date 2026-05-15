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भरंडा हुच्चाकोट सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप, मीडिया की दखल के बाद रुका निर्माण कार्य

भरंडा हुच्चाकोट सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिन जगहों पर पुल बनाए जा रहे हैं वे आसपास के क्षेत्र से ऊंचे स्थान पर हैं, जबकि बारिश का पानी दोनों किनारों से बह जाता है और जंगल में चला जाता है. ऐसे में इन पुलों का कोई औचित्य नहीं बनता- विजय कोर्राम, ग्रामीण हुच्चाकोट

भरंडा से हुच्चाकोट तक सड़क निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD के माध्यम से कराया जा रहा है. लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 11 - 11 लाख की संभावित लागत से कुल 11 पुलियों का निर्माण प्रस्तावित बताया गया. पुलिया निर्माण का उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी सुनिश्चित करना है. लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही ग्रामीणों ने अनियमितताओं की शिकायत करनी शुरू कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में बन रही 6 पुलियों में से 4 पुल ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे हैं जहां पानी का बहाव ही नहीं होता.

नारायणपुर के ग्राम भरंडा से हुच्चाकोट तक बन रही लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का दावा है कि कई पुल ऐसे जगहों पर बनाए जा रहे हैं, जहां बारिश के पानी की निकासी संभव ही नहीं है. जब हमारी टीम ने मौके का मुआयना किया तो ग्रामीणों के आरोप सही होते दिखे. मौके की तस्वीर को जब अफसरों के सामने रखा गया तो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया.

नारायणपुर : बस्तर नक्सलमुक्त होने के बाद विकास के पथ पर दौड़ रहा है. वो इलाके जहां कभी सड़क, पुल और सरकारी योजनाओं की कल्पना भी बेमानी लगती थी, वहां अब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं. बस्तर में जहां नक्सलवाद ने पिछड़े इलाकों का विकास नहीं होने दिया,वहीं मौजूदा समय में हो रहे विकासकार्यों में भ्रष्टाचार का दीमक नजर आने लगा है.

पुल के कॉलम में भी दिखा कमजोर निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण शुरू करने से पहले ना तो गांव वालों से चर्चा की गई और ना ही स्थल चयन को लेकर कोई जानकारी साझा की गई.





पीडब्ल्यूडी ने रुकवाया निर्माण कार्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई हकीकत

ग्रामीणों की शिकायतों के बाद हमारी टीम नारायणपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम भरंडा पहुंची और सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया. मौके पर ग्रामीणों के आरोप काफी हद तक सही नजर आए. जिन स्थानों पर पुल निर्माण किया जा रहा था वहां प्राकृतिक जल निकासी का कोई स्पष्ट आधार दिखाई नहीं दिया. जांच के दौरान हमने पाया कि कई निर्माणाधीन पुलों की दीवारों में हनीकॉम्ब जैसे बड़े-बड़े खाली स्ट्रक्चर बन गए हैं, जिन्हें बाद में सीमेंट से भरकर छिपाने का प्रयास किया जा रहा था.

जंगल में अपने आप हो जाती है निकासी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कच्ची बल्लियों से हो रहा निर्माण

इतना ही नहीं, निर्माण के बाद आवश्यक क्योरिंग भी नहीं की जा रही थी. इससे पुलों की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं. निर्माण में लोहे के रिप्लेकेटर के बजाय जंगल से काटी गई कच्ची लकड़ी की बल्लियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने इन बल्लियों के बदले ग्रामीणों को कोई भुगतान नहीं किया.





निर्माण कार्य में हो रही है धांधली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के बाद हरकत में आया विभाग



ग्रामीणों ने जब निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं पर आपत्ति जताई तो ठेकेदार ने विभागीय आदेश का हवाला दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने मीडिया से हस्तक्षेप की मांग की. मामला सामने आने के बाद हमारी टीम लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंची और पूरी स्थिति से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया.

PWD के एसडीओ पी.कोसले ने शुरुआत में निर्माण कार्य को सही बताया, लेकिन लगातार आग्रह के बाद उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही.





निरीक्षण के बाद 3 से 4 पुलों का काम रुकवाया

अगले दिन एसडीओ पी. कोसले अपनी टीम के साथ भरंडा–हुच्चाकोट सड़क निर्माण स्थल पहुंचे.ग्रामीणों के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण करने के बाद एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से 3 से 4 निर्माणाधीन पुलों का कार्य रोकने के मौखिक निर्देश ठेकेदार के इंजीनियर को दिए.साथ ही ग्रामीणों ने उन स्थानों की पहचान भी कराई जहां वास्तव में पुल निर्माण की आवश्यकता है.

ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निरीक्षण के बाद एसडीओ ने भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए स्थानों पर पुल निर्माण के निर्देश दिए.इसके अलावा सड़क की ऊंचाई को नियम अनुसार करने, नई नालियां बनाने और सड़क को सीधा करने के भी निर्देश दिए गए.मौके पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किए जाने पर PWD के एसडीओ पी.कोसले ने विभागीय बंदिशों का हवाला देते हुए बयान देने से इनकार कर दिया.

भ्रष्टाचार कहीं छीन ना ले विकास

नारायणपुर आज नक्सलवाद के अंधकार से बाहर निकलकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है.लेकिन यदि विकास कार्यों में इसी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार हावी रहा तो यह नई उम्मीदों पर बड़ा ग्रहण साबित हो सकता है. फिलहाल मीडिया की सक्रियता और ग्रामीणों की जागरूकता के चलते करोड़ों के संभावित दुरुपयोग पर समय रहते रोक लगती नजर आई है.अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन होता है या फिर ठेका कंपनी मनमानी जारी रखकर ग्रामीणों की समस्याओं को जस का तस बनाए रखती है.

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