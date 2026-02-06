ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ बार काउंसिल चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग!, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए जस्टिस धुलिया पैनल को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी उच्च न्यायालय राज्य बार काउंसिल चुनावों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

CHHATTISGARH BAR COUNCIL POLL
छत्तीसगढ़ बार काउंसिल चुनाव (SUPREME COURT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

February 6, 2026

नई दिल्ली\रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति को छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और चुनावी कदाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया.

लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल चुनाव 2025 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. चुनाव के लिए मतदान 30 सितंबर, 2025 को हुआ, जिसमें 25 सदस्यों को चुनने के लिए 13,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने भाग लिया. 25 सदस्यों के चुनाव के बाद, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 25 निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को बताया कि बार एसोसिएशन की सर्वोच्च संस्था ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से एक याचिका को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है.

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद कि कोई भी उच्च न्यायालय राज्य बार काउंसिल चुनावों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर एक मामले की सुनवाई की.

हाल ही में, उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव स्थगित करने के संबंध में बीसीआई अध्यक्ष मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश पर सवाल उठाया और बीसीआई से इस निर्णय का आधार स्पष्ट करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

दलीलों पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति को चुनावी कदाचार के आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का निपटारा करते हुए अपने आदेश को दोहराया कि कोई भी उच्च न्यायालय राज्य बार काउंसिल चुनावों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इनकी निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है.

पीठ ने न्यायमूर्ति धूलिया समिति को राज्य बार परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव कराने का अधिकार भी दिया. न्यायमूर्ति धूलिया समिति का खर्च बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वहन किया जाएगा. न्यायमूर्ति धूलिया के अलावा, समिति में न्यायमूर्ति रवि शंकर झा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) और वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि भी शामिल हैं, जो समग्र प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

छत्तीसगढ़ बार काउंसिल चुनाव
CHHATTISGARH BAR COUNCIL POLL
HORSE TRADING IN CHHATTISGARH
हॉर्स ट्रेडिंग
SUPREME COURT

