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मैनपुरी में ऑनर किलिंग!15 वर्षीय किशोरी की मौत मामले में 26 दिन बाद FIR दर्ज

मैनपुरी: थाना दन्नाहार क्षेत्र में 17 अक्टूबर को हुई किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में किशोरी के पिता पर अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है और अब वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

गौरतलब है कि इस मामले में घटना के करीब 26 दिन बाद FIR दर्ज की गई थी. मुकदमा दर्ज होने में हुई देरी और बाद बार-बार घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. अब पुलिस की जांच में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.



जांच के दौरान घटना के वास्तविक कारणों, घटनास्थल से मिले नमूनों और भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना है. इसके साथ ही आरोपितों की भूमिका, कथित साजिश और FIR दर्ज कराने में हुई देरी के कारणों की भी पड़ताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पुलिस के सामने चुनौती है कि निष्पक्ष विवेचना करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक दोषियों तक पहुंचा जाए और किसी निर्दोष को अनावश्यक रूप से आरोपी न बनाया जाए.



यह मामला केवल एक किशोरी की संदिग्ध मौत की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, निष्पक्ष विवेचना और संवेदनशील पुलिसिंग की भी परीक्षा है. अब सभी की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं. यदि जांच में सामने आए तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस घटना की सच्चाई उजागर कर पाती है, तो यह गंभीर अपराधों की विवेचना में महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है.

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