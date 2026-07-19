पिथौरागढ़ में स्कूल में छात्र के साथ रैगिंग, अभिभावक ने लगाए गंभीर आरोप
पिथौरागढ़ में बेरीनाग के एक छात्र के साथ उत्पीड़न और मारपीट के आरोप, पीड़ित छात्र के पिता ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 19, 2026 at 7:49 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में एक सरकारी विद्यालय में एक छात्र के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि 8वीं के कुछ छात्रों ने छठीं के एक छात्र का मानसिक उत्पीड़न किया. साथ ही मारपीट करने का भी आरोप है. पीड़ित छात्र अब स्कूल जाने से इनकार कर रहा है. वहीं, छात्र के पिता ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. उधर, स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और अभिभावकों को स्कूल बुलाया है.
दरअसल, बेरीनाग ब्लॉक की ग्राम पंचायत लिगुरानी की ग्राम प्रधान ने बताया कि उनका बेटा पिथौरागढ़ के एक स्कूल में अध्ययनरत है. उनका आरोप है कि विद्यालय के सीनियर छात्रों ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और साथ मारपीट की. घटना के बाद से उनका बेटा गहरे मानसिक तनाव में है, वो न केवल विद्यालय बल्कि, किसी भी अन्य स्कूल में जाने से डर रहा है. उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि,
"कक्षा 6में अध्ययन मेरे बेटे के साथ वरिष्ठ कक्षा के कुछ छात्रों के द्वारा लगातार रैगिंग, मानसिक उत्पीड़न और मारपीट की गई. इस घटना के बाद मेरे बेटे की मानसिक स्थिति अत्यंत भयभीत एवं असामान्य हो गई है. वो अब केवल उसी विद्यालय ही नहीं, बल्कि किसी भी विद्यालय में जाने से डर रहा है. वो विद्यालय का नाम सुनते ही घबरा और भयभीत हो जाता है. पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ महसूस कर रहा है."- पीड़ित छात्र के पिता
पीड़ित छात्र के पिता का कहना है कि इस घटना से उसके बेटे के शिक्षा के मौलिक अधिकार, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल असर डाला है. उन्होंने डीएम से मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की किसी सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए. सीसीटीवी फुटेज, छात्रावास अभिलेख, ड्यूटी रजिस्टर एवं संबंधित छात्रों और शिक्षकों के बयान लेकर सत्यता की जांच की जाए. साथ ही रैगिंग एवं मारपीट करने वाले सभी छात्रों के खिलाफ विद्यालय नियमावली एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए.
उनका आगे कहा है कि यदि जांच में विद्यालय प्रशासन, वार्डन, हाउस मास्टर या किसी अन्य अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार विभागीय या विधिक कार्रवाई की जाए. उन्होंने बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसका मेडिकल जांच एवं काउंसलिंग कराने की मांग की है. ताकि, वो इस मानसिक आघात से बाहर आ सके.
"मामला संज्ञान में आया है. छात्र अपने घर चला गया है. जांच के लिए सोमवार को बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय बुलाया गया है."- अमित उप्रेती, प्रभारी प्राचार्य, स्कूल
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