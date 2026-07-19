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पिथौरागढ़ में स्कूल में छात्र के साथ रैगिंग, अभिभावक ने लगाए गंभीर आरोप

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में एक सरकारी विद्यालय में एक छात्र के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि 8वीं के कुछ छात्रों ने छठीं के एक छात्र का मानसिक उत्पीड़न किया. साथ ही मारपीट करने का भी आरोप है. पीड़ित छात्र अब स्कूल जाने से इनकार कर रहा है. वहीं, छात्र के पिता ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. उधर, स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और अभिभावकों को स्कूल बुलाया है.

दरअसल, बेरीनाग ब्लॉक की ग्राम पंचायत लिगुरानी की ग्राम प्रधान ने बताया कि उनका बेटा पिथौरागढ़ के एक स्कूल में अध्ययनरत है. उनका आरोप है कि विद्यालय के सीनियर छात्रों ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और साथ मारपीट की. घटना के बाद से उनका बेटा गहरे मानसिक तनाव में है, वो न केवल विद्यालय बल्कि, किसी भी अन्य स्कूल में जाने से डर रहा है. उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि,