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संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर पूछताछ के बाद व्यापारी नाराज, बाजार बंद करके सड़क पर उतरे, पुलिस बोली- रुटीन प्रक्रिया है

व्यापारियों ने पुलिस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया और कहा कि व्यापारियों पर सख्ती कर रहे, जबकि अवैध खनन खुलेआम चल रहा है.

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करवर के बाजार में प्रदर्शन करते व्यापारी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 11:59 AM IST

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बूंदी: करवर में साइबर फ्रॉड से जुड़े संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन की जांच को लेकर पुलिस और व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई. दो स्थानीय व्यापारियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाए जाने और घंटों तक बैठाए रखने के आरोपों से नाराज व्यापारियों ने बुधवार को पूरा बाजार बंद रखा. संयुक्त व्यापार समिति के नेतृत्व में व्यापारी सड़कों पर उतरे, धरना-प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई को मानसिक प्रताड़ना बताते हुए थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस ने इसे साइबर अपराध की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए केवल पूछताछ कर छोड़ने की बात कही है.

व्यापार समिति के सचिव मुकेश जिंदल ने बताया कि 21 जुलाई को करवर थानाधिकारी ने पूछताछ के बहाने दो स्थानीय दुकानदारों को करीब 10 से 12 घंटे तक थाने में बैठाए रखा. उनका आरोप था कि दोनों व्यापारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, जिससे पूरे व्यापारी वर्ग में रोष है. जिंदल ने कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में अधिकांश भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से होते हैं. कोई अनजान ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करता है और बाद में वह राशि साइबर फ्रॉड से जुड़ी निकलती है, तो इसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं है. ऐसे मामलों में व्यापारियों को घंटों थाने में बैठाकर पूछताछ करना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है. व्यापार समिति सचिव ने पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जहां निर्दोष व्यापारियों पर सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन, अवैध खनन, सट्टा और गांजे जैसे अवैध कारोबार खुलेआम चल रहे हैं.

बूंदी में प्रदर्शन करते व्यापारी (ETV Bharat Bundi)

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बाजार बंद कर किया प्रदर्शन: घटना के विरोध में बुधवार को संयुक्त व्यापार समिति के आह्वान पर करवर का बाजार पूरी तरह बंद रहा. व्यापारियों ने धरना-प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में समिति अध्यक्ष श्योजी लाला गुर्जर, सचिव मुकेश जिंदल, माणकचंद जैन, मदन नागर, दिनेश जिंदल, हेमराज नागर, आशीष मित्तल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा.

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थानाधिकारी बोले - पूछताछ नियमित प्रक्रिया का हिस्सा: करवर थाना प्रभारी नरेश मीणा ने कहा कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यालय से मिली सूची में करवर के दो लोगों के खातों में 20 हजार रुपए से अधिक की राशि संदिग्ध म्यूल अकाउंट से ट्रांसफर होने की जानकारी मिली थी. इसी आधार पर दोनों व्यापारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. उन्होंने बताया कि पूछताछ में केवल यह जानकारी ली गई कि संबंधित राशि खाते में किस माध्यम से आई. आवश्यक पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को वापस भेज दिया गया. एक मोबाइल दुकानदार और एक किराना व्यापारी के खातों में 20 हजार से 40 हजार रुपए तक के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए थे. साइबर अपराधों में म्यूल अकाउंट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए ऐसे मामलों की जांच जरूरी है.

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