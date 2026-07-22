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संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर पूछताछ के बाद व्यापारी नाराज, बाजार बंद करके सड़क पर उतरे, पुलिस बोली- रुटीन प्रक्रिया है

करवर के बाजार में प्रदर्शन करते व्यापारी ( ETV Bharat Bundi )