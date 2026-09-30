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संभल में विधवा पेंशन में बड़ी लापरवाही? मंत्री गुलाब देवी बोलीं- "गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा"

संभल : जिले में विधवा पेंशन में सत्यापन के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है. मामले की जानकारी के बाद मंत्री गुलाब देवी ने जांच के निर्देश दिये हैं. इसके अलावा मृतक लोगों के बैंक खातों में रोक लगा दी गई है. इसके अलावा अपात्र लोगों का सत्यापन दोबारा कराने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी का कहना है कि पात्र लाभार्थियों के खातों में 10 से 15 दिनों में पेंशन पहुंच जाएगी.

उन्होंने कहा कि जांच में अगर यह सामने आता है कि मृतक महिलाओं के नाम भी पेंशन में दर्ज हैं और उनके नाम पर पेंशन दी जा रही है, तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जो कुछ भी हो सकता होगा, उन अधिकारियों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनसे कैसे भुगतान लिया जाएगा.

मंत्री गुलाबो देवी ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और इस मामले पर जिलाधिकारी से बात करूंगी. उन्होंने कहा कि जो पात्र महिलाएं हैं, चाहे वह विधवा महिलाएं हों या फिर दिव्यांग महिलाएं, उन्हीं को पेंशन मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन काटी जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से बात की जाएगी और कानूनी तरीके से जो भी कार्रवाई बनती होगी, वह की जाएगी. किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले ₹500 पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है. इसमें भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चाहे विधवा हों, वृद्ध हों या दिव्यांग हों कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहे. उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी इतनी गंदी मानसिकता के हैं कि वृद्ध और विधवाओं की पेंशन में भी गड़बड़ी करते हैं तो ऐसे लोगों के लिये तो कहीं ठिकाना है ही नहीं, उनको बख्शा नहीं जाएगा.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जो पेंशन प्रक्रिया है, वह विभागीय प्रक्रिया है. इसमें समय-समय पर अपडेट कराया जाता है. शिकायत मिलने के बाद और ऑनलाइन माध्यम से भी जांच की जाती है. विगत दिनों सत्यापन कराया गया था. जैसे कि आपने बताया कि कुछ संख्या में मृतक लोग भी मिले हैं, जिनके खातों में लगातार पेंशन जा रही थी. ऐसे खातों पर तत्काल रोक लगा दी गई है, जो अपात्र हैं, उनका पुनः सत्यापन कराने के लिए भी बोल दिया गया है. जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें जो अपात्र लाभार्थी पाए जाएंगे, उनकी पेंशन आदि रोक दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि जहां तक पेंशन पहुंचने का मामला है, उसमें कुछ विलंब हुआ है. 10 से 15 दिन में जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में पेंशन पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि टीम को लगा दिया गया है, ब्लॉक स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर इस तरह की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.







पीड़ित मुन्नी देवी ने बताया कि उनकी पेंशन करीब 9 महीने से रुकी हुई है. इसको लेकर अधिकारियों को कई बार बताया गया है, लेकिन अभी तक 9 महीने की पेंशन उन्हें नहीं मिल पाई है. मुन्नी देवी ने बताया कि वह किसी तरह अपना गुजर-बसर कर रही हैं. उन्होंने बताया कि हर 3 महीने में ₹3000 की पेंशन मिलती है, लेकिन इस बार करीब 9 महीने से उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है.



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