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पानीपत में बड़ी लापरवाही, मोर्चरी का डी-फ्रिज खराब होने से शव सड़ने का आरोप , सीएमओ ने किया इंकार

पोस्टमार्टम के अस्पताल लाया गया था शवः परिजनों का आरोप है कि "मोर्चरी का फ्रीजर खराब होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने शव को वहीं रखा, जिससे शव की स्थिति बिगड़ गई. मृतका की पहचान संगीता के रूप में हुई है, जिसकी करीब तीन माह पहले शादी हुई थी. परिजनों के अनुसार संगीता ने कथित रूप से आत्महत्या की थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को समालखा नागरिक अस्पताल लाया गया था."

पानीपतः हरियाणा के समालखा से स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए एक 22 वर्षीय नवविवाहिता के शव के खराब होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

शव को खराब फ्रीजर में रखने का आरोपः मृतका के भाई मनोज ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "शव को खराब फ्रीजर में रखा गया, जिसके कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई." उन्होंने आरोप लगाया कि "पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी सही ढंग से नहीं की गई और परिवार को समय पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई." मनोज ने कहा कि "यदि अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तो शव को तुरंत किसी बड़े अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था."

मामले की निष्पक्ष जांच की मांगः परिजनों का कहना है कि "शव को देखकर परिवार के लोग बेहद आहत हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने मोर्चरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है."

सीएमओ ने आरोपों का किया खंडन: मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने कहा कि "जब महिला का शव मोर्चरी में रखा गया था, उस समय फ्रीजर पूरी तरह कार्यरत था. सुबह फ्रीजर के खराब होने की जानकारी मिलते ही शव को तुरंत सिविल अस्पताल पानीपत भेज दिया गया, जहां विधिवत पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया." उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए गए शव में कीड़े पड़ने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि "ऐसा कोई मामला नहीं था." साथ ही उन्होंने बताया कि "समालखा अस्पताल के लिए वैकल्पिक फ्रीजर की व्यवस्था कर दी गई है. खराब फ्रीजर को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा."