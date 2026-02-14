ETV Bharat / state

महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग; केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 7:27 AM IST

लखनऊ: वाटर पार्क में काम करने वाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया. पीड़िता 5 महीने की गर्भवती है. रहिमाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है.

एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है. वाटर पार्क में काम करने वाली महिला ने सुनील और मुस्ताक प्रधान पर सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है. आरोपियों पर जेवर हड़पने और मारपीट करने का भी आरोप है.

​प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग का खेल: ​पीड़िता के मुताबिक, जमोलिया निवासी सुनील ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने इस दौरान महिला की अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने लगा. सुनील के दबाव में आकर पीड़िता ने अपने सोने के जेवर और नगदी उसके साथी मुस्ताक प्रधान को सौंप दिए.

​सामूहिक दुष्कर्म और 5 महीने का गर्भ: आरोप है कि सुनील और मुस्ताक प्रधान ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया. इस प्रताड़ना के बीच महिला गर्भवती हो गई और वर्तमान में उसके पेट में 5 महीने का गर्भ है.

जब आरोपियों को गर्भ का पता चला, तो उन्होंने महिला पर गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. मना करने पर जान से मारने की धमकी दी.

पिटाई और धोखेबाजी: ​एफआईआर के मुताबिक, जब महिला ने मुस्ताक से अपने जेवर और रुपए वापस मांगे, तो उसने गाली-गलौज करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई की. जब वह सुनील के पास पहुंची, तो उसने भी मुस्ताक का साथ देते हुए महिला पर ही गलत आरोप लगाकर उसे पीटकर भगा दिया.

​डीएनए टेस्ट की मांग: ​पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा की मांग की है. महिला ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है, ताकि आरोपियों का सच सामने आ सके.

