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पीएम आवास में फर्जीवाड़ा का आरोप ,बाराद्वार नगर पंचायत नेता प्रतिपक्ष ने सौंपे सबूत, सीएमओ ने बनाई जांच टीम

घास भूमि में इतने सारे मकान कैसे बन गए जो 10 वर्षों से वहां रह रहे हैं इस पर भी जांच होनी चाहिए.कांग्रेस कार्यकाल में बड़े पैमाने पर आबादी भूमि की खरीदी बिक्री हुई है इस पर जांच क्यों नहीं हो रही- नारायण कुर्रे, अध्यक्ष नगर पंचायत बाराद्वार

नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे के बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है.अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भी वहां कब्जा कर आवास बनाए गए थे, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही.

सक्ती : पीएम आवास को लेकर बाराद्वार नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिधि सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं.गरीबों को आवास देने के नाम पर बड़े पैमाने में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कूट रचना की शिकायत अब सही साबित होते दिख रही है. वहीं नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे के मीडिया को दिए बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है.

नेता प्रतिपक्ष ने सौंपे फर्जीवाड़े के सबूत

बाराद्वार नगर पंचायत में 288 पीएम आवास स्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किए गए हैं. इसमें करीब 246 आवास आबादी ओर घास मद की भूमि में बनाए जा रहे जबकि घास मद की भूमि का उपयोग आवास बनाने के लिए नहीं किया जा सकता. लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदारों ने पटवारी के साथ सांठगांठ कर घास भूमि को आबादी भूमि बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए.साथ ही आवास स्वीकृति के लिए शासन को भी भेज दिया था. इसकी शिकायत नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने अधिकारियों से की है.

नेता प्रतिपक्ष ने सौंपा फर्जीवाड़ा का सबूत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के बाद जांच के लिए टीम गठित

शिकायत के बाद मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है जो इस मामले के संबंधित दस्तावेज ओर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके द्वारा इस फर्जीवाड़ा को लेकर सारे साक्ष्य ओर जमीन के दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंप दिया है. अब जांच अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते है यह देखना होगा.पूरे मामले में नगर पंचायत बाराद्वार के सीएमओ मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

सीएमओ ने जांच के लिए बनाई टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले की शिकायत मिली है जिस पर जांच की जा रही है. राजस्व विभाग का मामला है इसके लिए जिले में जांच टीम गठित की गई है. उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी - मनोज कश्यप,,सीएमओ

अफसरों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

वहीं बचाव में अब जिम्मेदारों का कहना है कि जिसके दस्तावेज गलत होंगे उसके आवास निरस्त कर देंगे. लेकिन सवाल ये है कि अगर इस मामले में शिकायत नहीं होती तो क्या सरकार में बैठे लोग शासकीय भूमि का बंदरबांट करेंगे.नगर पंचायत बाराद्वार में बड़े पैमाने में पीएम आवास में हुए फर्जीवाड़ा की शिकायत के बाद अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए है.

वहीं शिकायतकर्ता ने भी फर्जीवाड़ा के सारे साक्ष्य अधिकारियों को सौंप दिए हैं. नगर पंचायत के अध्यक्ष के बयान ने भी इस शिकायत को कहीं न कहीं सही साबित कर दिया है. मगर गलत डीपीआर में हस्ताक्षर कर सीएमओ ने अपनी कलम जरूर फंसा ली है. साथ ही आवास से संबंधित जांच रिपोर्ट में की गई गड़बड़ी को लेकर कार्यालय के कई अधिकारियों पर भी गाज गिरा सकती है.

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