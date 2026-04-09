चतरा में एलपीजी की कालाबाजारी! एजेंसी पर मिलीभगत का आरोप, लोगों ने की कर्मियों की पिटाई
चतरा में गैस एजेंसी पर सिलेंडर वितरण में फर्जीवाड़ा और कालाबाजारी के आरोप लगे हैं. मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.
Published : April 9, 2026 at 5:34 PM IST
चतरा: जिले के प्रतापपुर प्रखंड में गैस एजेंसी पर कथित गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग के आरोप लगे हैं. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एजेंसी की मिलीभगत के कारण उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. वहीं उनका यह भी आरोप है कि बिना ओटीपी के ही फर्जी बुकिंग और डिलीवरी हो रही है. उपभोक्ताओं ने जब एजेंसी से इसकी शिकायत की और फर्जीवाड़े को लेकर सवाल पूछा तो हंगामा शुरू हो गया.
यह मामला ने तब और भी तूल पकड़ लिया जब एजेंसी के कर्मी हंटरगंज प्रखंड में सिलेंडर की डिलीवरी करने पहुंचे. यहां सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगे उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
उपभोक्ताओं ने एजेंसी वालों की सिलिंडर से ही पिटाई कर दी. जिसके बाद हंटरगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस के दखल के बाद हालात शांत हुए, लेकिन उपभोक्ताओं का गुस्सा अभी भी बरकरार है. उनका आरोप है कि उन्होंने महीनों से गैस सिलेंडर नहीं खरीदा है, फिर भी उनके कंज्यूमर नंबर पर सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की जा रही है.
कई लोगों ने बताया कि उन्होंने छह महीने से एक साल तक गैस नहीं खरीदी है, फिर भी एजेंसी कालाबाजारी कर रही है और उनके रिकॉर्ड में नियमित डिलीवरी दिखा रही है. इसके कारण उन्हें उनके सब्सिडी के लाभ पर भी असर पड़ रहा है.
कुछ उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने गैस बुक की, तो ओटीपी शेयर किए बिना सिलेंडर डिलीवर दिखा दिया गया. जब वे एजेंसी पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर गैस पहले ही डिलीवर हो चुकी है. उपभोक्ता का कहना है कि यह एक सुनियोजित तरीके से हो रही ब्लैक मार्केटिंग है, जिसमें एजेंसी के कर्मचारी और संचालक सभी शामिल हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है. लोगों ने एजेंसी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
वहीं एजेंसी संचालक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि गैस वितरण पूरी तरह से ओटीपी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है. संचालक ने मारपीट की जानकारी होने से भी इनकार किया है.
वहीं उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने जांच की जिम्मेदारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपी है और उन्हें साफ तौर पर पूरे मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करने का निर्देश दिया है. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें गैस वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या कालाबाजारी की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत प्रशासन को बताएं.
नीतू सिंह ने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर गड़बड़ी या ब्लैक मार्केटिंग का पता चलता है, तो दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सिलेंडर डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतों की लगातार जांच की जा रही है.
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