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पीएम आवास के पैसों में गड़बड़ी का आरोप, जशपुर में पहाड़ी कोरवा ने लगाया आरोप

पीड़ितों का कहना है कि दूसरे के खाते में राशि डालकर फर्जी मस्टर रोल से आवास पूर्ण दिखाया गया. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.

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पहाड़ी कोरवा ने लगाया आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 2:52 PM IST

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जशपुर: पहाड़ी कोरवा की गिनती विशेष संरक्षित जनजाति में होती है. शासन के द्वारा इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. शासन की ओर से इनको पीएम आवास का भी लाभ दिया जा रहा है. लेकिन मनोरा विकासखंड के कुछ पहाड़ी कोरवा का कहना है कि पीएम आवास में कथित गड़बड़ी कर उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है.

पीएम आवास में पैसों की गड़बड़ी का आरोप

मनोरा विकासखंड के पंडरसीली गांव के रहने वाले पहाड़ी कोरवा हितग्राही लाल साय राम ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक वर्ष 2017-18 में उसके नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को कागजों में पूर्ण दिखाकर करीब 1.30 लाख रुपये की राशि का फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया. हितग्राही का दावा है कि उसके नाम से स्वीकृत आवास की राशि गांव के ही दूसरे व्यक्ति लाल साय के खाते में डालकर निकाल ली गई. जबकि फर्जी मस्टर रोल तैयार कर आवास निर्माण पूर्ण होना दिखा दिया गया.

पहाड़ी कोरवा ने लगाया आरोप (ETV Bharat)

जिसके खिलाफ जांच की शिकायत की गई थी उसी को जांच के लिए जिला प्रशासन ने भेज दिया. आरोपी ने फर्जी पंचनामा बनाकर लगा दिया. पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, इन्होने जनजातीय आयोग में भी शिकायत की है. अगर न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट का रुख करेंगे: राम प्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता

कलेक्टर को दी गड़बड़ी की जानकारी

पीड़ित लाल साय राम ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक शिकायत पहुंचाई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह अपने आवास के निर्माण की जानकारी और राशि को लेकर लंबे समय से ग्राम पंचायत के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे हर बार किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया.

प्रधानमंत्री आवास को लेकर शिकायत

लाल साय राम के अनुसार जनपद पंचायत मनोरा और ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की सूची में उसका नाम शामिल था. इसके बावजूद उसके आवास का निर्माण नहीं हुआ. बाद में जब उसने जनपद पंचायत मनोरा में योजना से संबंधित जानकारी मांगी तो उसे ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिनमें उसके नाम से स्वीकृत आवास को पूर्ण दिखा दिया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों के सामने पंचायत स्तर पर पास में बने दूसरे मकान को उसके नाम से स्वीकृत पीएम आवास बताया गया. लाल साय राम का कहना है कि उस मकान का उसके आवास से कोई संबंध नहीं है. उसने पंचायत द्वारा तैयार किए गए आवास पूर्णता संबंधी पंचनामा को भी गलत बताया है.

जनपद पंचायत मनोरा की घटना

पीड़ित और उसके बेटे ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जनपद पंचायत मनोरा के सीईओ रघुनाथ राम सहित अन्य कर्मचारी शिकायत की जांच के लिए पंडरसीली पहुंचे थे. शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच के दौरान भी वास्तविक स्थिति की बजाय दूसरे मकान को उसके नाम से जोड़कर मामला समाप्त करने का प्रयास किया गया.

हम चाहते हैं कि जो भी इस मामले में दोषी है उसपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिसकी शिकायत हमने की है: लाल साय राम, पीड़ित पहाड़ी कोरवा

अभी जांच पूरी नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। रिपोर्ट और अधिकारियों के निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी: घुनाथ राम, सीईओ, जनपद पंचायत मनोरा



दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग

लाल साय राम ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पीएम आवास के नाम पर स्वीकृत राशि के आहरण, बैंक खाते, मस्टर रोल और पंचायत द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है. उसने दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की है. शिकायतकर्ता अब मामले को लेकर जिला न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी में है.

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