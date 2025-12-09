ETV Bharat / state

देवभूमि को झकझोर देने वाली घटना: कुत्तों को जिंदा मवेशी खिलाने का आरोप, CM सुक्खू ने मांगी रिपोर्ट

देवभूमि हिमाचल में कुत्तों को जिंदा मवेशी खिलाने का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है.

feeding cattle to dogs in Kangra
कांगड़ा के माजरा में कुत्तों को खिलाया जिंदा मवेशी (Concept) (ANI)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:58 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के माजरा गांव से ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इंदौरा क्षेत्र के माजरा में जिंदा गाय को सैकड़ों कुत्तों के आगे नोचने के लिए छोड़ दिया गया. कुत्तों द्वारा नोची जा रही जिंदा गाय का एक वीडियो भी आसपास के लोगों ने बनाया और इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया.

देवभूमि को झकझोर देने वाली घटना

इसके बाद सूचना मिलने पर क्षेत्र के स्थानीय धार्मिक एवं राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी. जिस पर यह मामला खुला और पुलिस ने मौके पर जाकर उस गाय को कुत्तों से छुड़ाया और उपचार के लिए गौशाला में भेजा. पठानकोट की रहने वाली एक महिला पर आरोप है कि उसने निजी तौर पर बनाई गई अपनी संस्था के तहत गांव में करीब 300 आवारा कुत्तों का शेड बना रखा है, जहां वह कुत्तों की देखभाल के नाम पर अमानवीय कार्य कर रही है.

जिंदा गाय को सैकड़ों कुत्तों के आगे छोड़ दिया

इंदौरा क्षेत्र के माजरा में जिंदा गाय को सैकड़ों कुत्तों के आगे नोचने के लिए छोड़ दिया गया. कुत्तों द्वारा नोची जा रही जिंदा गाय का एक वीडियो भी आसपास के लोगों ने बनाया और इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद सूचना मिलने पर क्षेत्र के स्थानीय धार्मिक के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस की टीम मौके पर जाकर उस गाय को कुत्तों से छुड़ाया और उपचार के लिए गौशाला में भेजा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला इन कुत्तों को जिंदा मवेशियों को भोजन के रूप में परोस रही थी. ग्रामीणों ने कई बार पंचायत के साथ मिलकर विरोध जताया समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला उल्टा उनसे उलझने लगती थी. स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोग अपनी-अपनी छतों पर चढ़कर घटना का वीडियो बनाने लगे. वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र के धार्मिक एवं राष्ट्रवादी संगठन सक्रिय हुए और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिंदा मवेशी को कुत्तों के बीच से छुड़ाकर गौशाला भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है.

पहले भी हो चुकी है शिकायत

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया ने कहा कि, "यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसी अमानवीय गतिविधियों के आरोप सामने आ चुके हैं. भारत सरकार और हिमाचल सरकार इस तरह के कृत्यों पर कड़े कानून बनाकर कार्रवाई करे."

प्रशासनिक खेमे में हड़कंप, FIR के निर्देश

एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि, "ग्रामीणों ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था. तुरंत पुलिस को FIR दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, जिसे भरोसा दिलाया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है."

मुख्यमंत्री ने DC कांगड़ा से मांगी रिपोर्ट

वहीं, मामला समाचार माध्यमों में सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस पर संज्ञान लिया है. सीएम सुक्खू ने DC कांगड़ा से पूरी रिपोर्ट तलब की है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि, हिमाचल प्रदेश में हुई यह घटना न केवल कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर देती है. अब प्रदेश भर की निगाहें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है. आखिर महिला के खिलाफ कब और किस तरह की कार्रवाई होती है.

