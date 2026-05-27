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फर्जी एनओसी और कृषि भूमि डायवर्सन का आरोप, राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा

भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम सौंपे गए पत्र में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत दीवान भेड़िया के सरपंच और सचिव ने फर्जी तरीके से एनओसी जारी की है. शिकायत में कहा गया है कि क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि को नियमों के विरुद्ध, औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.

राजनांदगांव: दीवान भेड़िया गांव की कृषि भूमि के कथित अवैध डायवर्सन और फर्जी एनओसी जारी किए जाने के आरोपों के बीच भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है. इस मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है.

पत्र में यह भी कहा गया है कि एक ओर पार्टी, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर गंभीर अनियमितताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

लिखित शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

हम भाजपा कार्यकर्ता हैं. हमने कलेक्टर को फर्जी एनओसी की जांच के लिए आवेदन दिया था. जांच के लिए एक तारीख को टीम आई थी. उन्होंने आठ से दस दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने की बात कही थी. सत्ताइस दिन हो चुके हैं. हम चार पांच बार तहसील, कलेक्टर ऑफिस भी जा चुके हैं. भाजपा से जुड़े नेताओं से भी बात कर चुके हैं. भ्रष्टाचार की बदबू आ रह है. हम दौड़ भाग कर हताश हो चुके हैं. भाजपा शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है: मनीष साहू, भाजपा नेता

एक्शन नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी

सामूहिक इस्तीफा देने वालों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. गांव में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमा गया है.

भाजपा नेता ने दिया आश्वासन

वहीं भाजपा नेता तरुण लहरवानी ने कहा कि सोलर प्लांट को लेकर समस्या है. हम बड़े नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे. यह सामूहिक इस्तीफा नहीं बल्कि ज्ञापन है. बैठकर हम सभी समस्या सुलझा लेंगे.

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