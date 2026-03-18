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खुद को जिंदा साबित करने के लिये काट रहे अफसरों के चक्कर; पीड़ित का आरोप- "फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से ट्रांसफर करा ली प्राॅपर्टी"

पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा ( Photo credit: ETV Bhara )