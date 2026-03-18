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खुद को जिंदा साबित करने के लिये काट रहे अफसरों के चक्कर; पीड़ित का आरोप- "फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से ट्रांसफर करा ली प्राॅपर्टी"

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा ने बताया कि सलोन एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा
पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा (Photo credit: ETV Bhara)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:40 PM IST

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रायबरेली : यूपी के रायबरेली जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों पर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले तीन साल से जिला प्रशासन के दफ्तर में चक्कर काट रहा है. पीड़ित ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्याय की मांग की है. पीड़ित का आरोप है कि उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दुकान अपने नाम करवा ली गई.

पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा ने लगाये गंभीर आरोप. (Video credit: ETV Bharat)

सदर तहसील क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वह 16 मई 2019 को कुछ दिन के लिए सोनीपत चले गये थे. बीच-बीच में घर आना-जाना होता था और फोन से बातचीत होती थी. पीड़ित ने बताया कि उसकी एक दुकान है. पीड़ित का आरोप है कि दुकान व मकान बेचने के इरादे से 29 अक्टूबर 2021 को उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर लिया गया.


उनका आरोप है कि 25 अक्टूबर 2022 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया. उनका आरोप है कि नगर पालिका परिषद रायबरेली में कर निर्धारण रजिस्टर में स्वामित्व के स्थान पर पत्नी ने नाम चढ़वा लिया. उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु की जानकारी होने के बाद वह रायबरेली पहुंचे. इसके एक दो दिन बाद पता चला कि उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है. पीड़ित दिनेश कुमार मिश्रा का आरोप है कि वह साल 2022 से खुद को जिंदा साबित करने के लिये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा ने बताया कि इस मामले में संज्ञान लिया गया है. तत्कालीन लेखपाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी करते हुए सलोन एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.



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