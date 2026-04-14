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सूरजपुर में नाबालिग से शोषण का आरोप, हिरासत में लिया गया आरोपी

सूरजपुर: नाबालिग के साथ गलत काम किए जाने की घटना सामने आई है. पीड़िता का बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है. बताया गया है कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने झांसे में ले लिया. उसके बाद उसके साथ गलत काम किया. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया है. पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

1 साल बाद लापता नाबालिग हुई बरामद

एसडीओपी सूरजपुर, अभिषेक पैकरा ने बताया कि घटना साल 2025 की है. जब आरोपी युवक लड़की को अपने साथ बहकाकर ले गया. लड़की जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए. बाद में परिजनों ने स्थानीय थाने में लड़की की गुमशुदगी से जुड़ी रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजन भी इस बीच अपनी लापता बेटी की तलाश में जुटे रहे. पुलिस को भी लापता लड़की से जुड़ी कोई खबर नहीं मिल पाई. करीब एक साल के बाद पुलिस ने आखिरकार लापता लडकी का पता लगा लिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और लड़की को बरामद कर मेडिकल के लिए भेज दिया. बताया गया कि जब लड़की की बरामदगी पुलिस ने की तब वो प्रेग्नेंट थी.