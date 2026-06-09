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शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों से विवाद

ग्रामीणों ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान पंचायत एवं माध्यमिक शाला परिसर के पास स्थित शासकीय भूमि और माता देवालय के पास की गौचर भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन से की गई थी. शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम और पटवारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे.

कबीरधाम: खपरी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया गया है कि जांच और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाई तथा शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया.

मारपीट, जान से मारने की धमकी का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करने पर उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक ग्रामीण पर सामूहिक हमला किया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति के हाथ में दांत से काटकर चोट पहुंचाई गई.

सुशासन तिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया था. जब अनावेदकों को बुलाया गया तो उन्होंने हमला कर दिया. बीचबचाव करने आए लोगों पर हमला किया गया. पिपरिया थाना में शिकायत करने पहुंचे थे: ग्रामीण

हम खपरी से आए हैं. मारपीट हुई है: रुक्मणि साहू, ग्रामीण महिला

थाना में शिकायत दर्ज

घटना की शिकायत पीपरिया थाना में दर्ज कराई गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा शासकीय एवं गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस सुरक्षा के बीच कराई जाए, ताकि प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

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