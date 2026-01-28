ETV Bharat / state

को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिए किसानों के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप, जानिए पूरा मामला

जांच अधिकारी के समक्ष शाहपुर के करीब 28 किसान पेश हुए और उन्होंने लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराई. शर्मा ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए को-ऑपरेटिव सोसायटी डहरा शाहपुर के संचालक मंडल को व्यवस्थापक को निलंबित कर बैंक प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की पारदर्शी ढंग से जांच की जाएगी.

'दी अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक' के प्रबंध निदेशक कृष्णचंद शर्मा ने बताया कि बुधवार को शाहपुर के कई किसान बैंक आए और उन्होंने डहरा शाहपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी के पदाधिकारियों पर अंगूठे लगवाकर उनके नाम से मोटी राशि उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि किसानों की शिकायत पर बैंक प्रशासन ने विभागीय जांच शुरू की है.

अलवर: जिला मुख्यालय अलवर के समीप स्थित डहरा शाहपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है. सोसायटी के सचिव व अन्य पदाधिकारियों पर आसपास के भोले-भाले किसानों के नाम पर मोटी रकम हड़पने का आरोप लगाया गया है. किसानों का आरोप है कि उनसे अंगूठे लगवाकर सचिव व अन्य लोगों ने उनके नाम से बड़ा कर्ज उठाया और थोड़ी राशि उन्हें देकर शेष रकम स्वयं डकार ली. मामला उजागर होने के बाद अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रशासन ने विभागीय जांच शुरू कर दी है और किसानों के बयान दर्ज किए हैं.

किसानों ने ये लगाए आरोप: शाहपुर निवासी बीरमति ने बताया कि उन्होंने को-ऑपरेटिव सोसायटी से शुरू में साढ़े तेरह हजार रुपए ही लिए थे, लेकिन अब उन पर 40 हजार रुपए का कर्ज बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनके घर में बेटी की शादी का काम चल रहा है और अचानक सोसायटी का यह नया कर्ज उनके सिर आ गया है. इसी गांव के देवीराम ने बताया कि इस को-ऑपरेटिव सोसायटी में करीब 720 किसान हैं, जिनमें कुछ को छोड़कर शेष सभी के साथ कर्ज के नाम पर मोटी राशि की हेराफेरी की गई है.

उन्होंने बताया कि सोसायटी किसानों को बिना ब्याज पर खाद, बीज आदि के लिए कर्ज देती है. किसान तेजसिंह ने आरोप लगाया कि सोसायटी सचिव तोताराम किसानों से बिना राशि भरे कागजों पर अंगूठे लगवाता है और मोटी रकम स्वयं हड़प जाता है. उन्होंने कहा कि गांव में कुछ ऐसे भी लोगों के नाम से कर्ज उठा लिया गया, जिनके नाम पर न तो जमीन है और न ही पशुपालन का काम, फिर भी उनके नाम से लोन लिया गया.

किसान पहुंचे सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक: शाहपुरा गांव के किसानों की एक बड़ी संख्या बुधवार को अलवर स्थित दी अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पहुंची और अधिकारियों को उनके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया. किसानों ने उनके नाम पर रुपयों की हेराफेरी करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई. किसानों ने बैंक के प्रबंध निदेशक को बताया कि सोसायटी से जुड़े लोगों ने उनको कम राशि दी और गलत तरीके से अंगूठे लगवाकर ज्यादा रकम उठाई. अब जब कर्ज वसूली का समय आया है, तो किसानों के साथ की गई यह हेराफेरी उजागर हुई है.