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बाड़मेर बॉर्डर पर 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप': सरकारी जमीन से हटे अवैध निर्माण, ग्रामीण बोले- धार्मिक स्थल हटाने में हो रहा भेदभाव

प्रशासन की ओर से ढहाया गया अतिक्रमण ( ETV Bharat Barmer )