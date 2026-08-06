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कड़कड़डूमा कोर्ट के जजों पर लगा 'अपमानजनक व्यवहार' का आरोप, वकीलों ने दी काम बंद करने की चेतावनी

शाहदरा बार एसोसिएशन ने वकीलों के साथ दोनों जजों के कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनकी अदालतों के बहिष्कार का आह्वान किया है.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा बार एसोसिएशन ने कड़कड़डूमा कोर्ट के दो जजों पर वकीलों से कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनकी अदालतों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया है. बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास के हस्ताक्षर से आधिकारिक नोटिस जारी कर सभी वकीलों को दोनों जजों की कोर्ट से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.

एसबीए की ओर से जारी नोटिस में फैमिली कोर्ट के जज और महिला कोर्ट की जज की अदालतों के बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि दोनों जजों की ओर से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें अपमानित करने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. एसबीए की आज हुई कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला किया गया.

एसबीए के नोटिस में कहा गया है कि दोनों जजों की ओर से वकीलों के साथ किए जा रहे अपमानजनक व्यवहार की शिकायत भी की गई थी. इसके बावजूद दोनों न्यायिक अधिकारियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया. एसबीए के नोटिस में कहा गया है कि आज फैमिली कोर्ट के जज ने एक वरिष्ठ वकील को कोर्ट में दलाल कहा. ऐसा कहना पूरे तरीके से अस्वीकार्य है.

एसबीए के नोटिस में कहा गया है कि जजों और वकीलों के बीच सम्मान, गरिमा और सहयोग का रिश्ता होता है. जहां वकीलों से उच्च-स्तरीय प्रोफेशनल मानदंडों की अपेक्षा की जाती है. वहीं, जजों से भी कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखने की उम्मीद की जाती है. एसबीए ने नोटिस में कहा है कि वकीलों की गरिमा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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