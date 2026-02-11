ETV Bharat / state

हमीरपुर में कफ सिरप पिलाने के बाद बिगड़ी तबीयत; दो साल के मासूम की थमीं सांसें, पुलिस ने शुरू की जांच

सिचौलीपुरवा निवासी ब्रजेश ने बताया कि उनका पुत्र कार्तिक (2) सर्दी-जुकाम से पीड़ित था. मंगलवार शाम बच्चे की मां उसे मोहल्ले में संचालित एक निजी क्लीनिक पर लेकर गई थी. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को निजी क्लीनिक से दी गई कफ सिरफ को पिलाया गया था. कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया.

हमीरपुर : जनपद के मौदहा कस्बे के सिचौलीपुरवा मोहल्ले में मंगलवार शाम एक निजी क्लीनिक से मिली कफ सिरप पीने के बाद मासूम (2) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

शरीर में कोई हरकत न होने पर घबराई मां उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचीं. जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतक के पिता दिल्ली में रहकर काम करते हैं.

मौदहा के एसडीएम करणवीर सिंह ने बताया कि आज एक घटना सामने आई है, जिसमें दो वर्षीय बालक कार्तिक की मृत्यु हुई है. परिजनों द्वारा बताया गया कि मोहल्ले में रहने वाली स्वास्थ्य विभाग की एक कर्मी के यहां से दवा ली गई थी और दवा देने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी ली है. बच्चे के शव को पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले कोतवाली प्रभारी? : मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम सिचौलीपुरवा मोहल्ले में एक बच्चे (2) की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. परिजनों के अनुसार, कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. मृतक के पिता की सूचना के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

