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प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप, भीम आर्मी ने जिला पंचायत सीईओ, एसपी और कलेक्टर से की शिकायत

जांजगीर चांपा: प्रधानमंत्री आवास योजना की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. हितग्राहियों को आवास की राशि जारी करने आवास मित्र और रोजगार सहायक पैसों की डिमांड कर रहे हैं. इसके अलावा पीएम आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों को भी मिल रहा है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं.

भीम आर्मी ने पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ, एसपी और कलेक्टर से की है. भीम आर्मी के संभाग अध्यक्ष दीपक मनहर का कहना है कि जांजगीर चांपा जिले में बलौदा, अकलतरा, पामगढ़ विकास खंड में स्वीकृत प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है. आवास मित्र और रोजगार सहायक की सांठ गांठ से रुपयों का गबन किया जा रहा है. फर्जी जिओ टैग कर मकान बने बिना ही पूर्णता प्रमाण पत्र देकर राशि अपने खाते में ट्रांसफर की जा रही है. वहीं जिन हितग्राहियों ने इसकी शिकायत की है उन्हें राशि गबन करना स्वीकार करते हुए 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिन ग्रामीणों के घर पास हो रहे हैं वे घर नहीं बना रहे हैं. इसके अलावा आवास मित्र और रोजगार सहायक 20 से 25 हजार रुपये की मांग कर दूसरे के नाम पर पीएम आवास पास कर रहे हैं. बलौदा में कई आवेदक ऐसे हैं जिसमें उनका खाते में राशि आई औऱ निकाल भी दी गई लेकिन उन्हें पता नहीं चला. शिक्षक और पुलिस वालों के नाम पर भी पीएम आवास योजना के लिए स्वीकृत हुए - दीपक मनहर, संभाग अध्यक्ष, भीम रेजिमेंट

भीम रेजिमेंट के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब परिवार को कच्चे मकान से मुक्ति दिलाने और पक्का मकान दिलाने की योजना बनाई है, लेकिन जिन लोगों को इस योजना को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है वे वास्तविक हितग्राहियों को लाभ दिलाने की बजाए बंदरबाट कर रहे हैं. ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

जांजगीर चांपा एसपी को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आवास मित्र लापरवाही पूर्वक पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार कर रहे हैं. कलेक्टर एसपी और जिला पंचायत सीएमओ को जानकारी दी है. हमारा आंदोलन जारी रहेगा-सुरेन्द्र लहरे, उपाध्यक्ष. भीम रेजिमेंट

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

भीम रेजिमेंट के दस्तावेज और शिकायत के आधार पर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने मामले में जांच के आदेश दिए. कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया, साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है.