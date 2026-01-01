ETV Bharat / state

कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप; छह पार्षदों ने अब मेयर प्रमिला पांडेय के खिलाफ खोला मोर्चा

इस हंगामे के चलते देर शाम जब मेयर प्रमिला पांडेय ने दोनों पार्षदों को सदन की आगामी चार बैठकों के लिए निलंबित कर दिया था.

कानपुर: शहर की 50 लाख से अधिक की आबादी को सड़क, सीवर और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाला नगर निगम कानपुर पिछले कुछ दिनों से शहर में राजनीति का गढ़ बन गया है. कुछ दिनों पहले सदन की बैठक के दौरान दो भाजपा पार्षदों पवन गुप्ता और अंकित मौर्य ने मेयर के सामने ही अपनी बात रखने के दौरान हंगामा किया था.

हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे पार्षद: इसके बाद से नगर निगम का ये मामला ज्वलंत मुद्दा बना और छह पार्षदों ने अब मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है. कुछ पार्षदों को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य की अनुमति दी जाती है, जबकि कुछ को अनदेखा किया जाता है. अब पार्षद निलंबन के विरोध में हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

संगठन तक पहुंची रार: नगर निगम सदन में हंगामे के बाद जो बात अभी तक किसी को नहीं पच रही, वह यही है कि मेयर भी जहां भाजपा से सालों से जुड़ी हैं. वहीं, दोनों पार्षद भी भाजपा से हैं. ऐसी स्थिति में संगठन की किरकिरी होते देख अब भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले में बुधवार देर शाम दोनों पक्षों से बात की थी. हालांकि, उसका कोई नतीजा नहीं निकला.

सदन वाले दिन मेयर ने कहा था ठीक नहीं हुआ: मेयर प्रमिला पांडेय ने सदन की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि सदन के अंदर जिस तरह से हंगामा हुआ, वो ठीक नहीं था. मेयर ने ये भी कहा था कि सदन की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव सामने आए थे. सभी प्रस्तावों पर सदस्यों ने अपनी मुहर लगा दी.

