दिल्ली सरकार के टेंडरों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, FIR ने खड़े किए गंभीर सवाल: सौरभ भारद्वाज
AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में जारी टेंडरों को लेकर गंभीर सवाल उठाए.
Published : June 19, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष (आप)सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में जारी टेंडरों को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के टेंडरों में अनियमितताओं और कमीशनखोरी के आरोप सामने आ रहे हैं तथा हाल ही में दर्ज एक एफआईआर ने इन आरोपों को और गंभीर बना दिया है.
लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज FIR का किया जिक्र
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 18 जून को लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज एक एफआईआर की प्रति सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रही है. उनके अनुसार, यह FIR श्वेता अरोड़ा नामक महिला द्वारा दर्ज कराई गई है, जो राजीव अरोड़ा की पत्नी हैं. उन्होंने बताया कि शिकायत में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें भाजपा और दिल्ली सरकार के करीबी बताया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि FIR में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े टेंडरों में और कमीशन की मांग का उल्लेख किया गया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.
LIVE 🚨 | Corruption & Commission Allegations in Delhi Govt Tenders | AAP Delhi State President Shri @Saurabh_MLAgk Explosive Press Conference https://t.co/NmqNBRGdkC— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 19, 2026
टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल
AAP नेता ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से अलग-अलग विभागों के टेंडरों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांवड़ प्रबंधन, अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की खरीद तथा सड़कों से जुड़े कार्यों के टेंडरों में नियमों और तकनीकी शर्तों में बदलाव कर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.उन्होंने कहा कि मीडिया में भी ऐसी खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं और सरकार को इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.
आप नेताओं और विधायकों पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश
प्रेस वार्ता के दौरान AAP विधायक संजीव झा के आवास को लेकर उठे विवाद पर भी सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संजीव झा लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं और जिस कॉलोनी में वह रहते हैं, वहां लाखों लोग निवास करते हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है तो उसे सभी मामलों में एक समान नीति अपनानी चाहिए.
निष्पक्ष जांच की मांग
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि टेंडरों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों और FIR में लगाए गए दावों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि आरोप गलत साबित होने पर भी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे भ्रम की स्थिति खत्म हो सके.
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