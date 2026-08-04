रायबरेली में अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश
सीडीओ अंजू लता ने बताया कि जगदीशपुर ग्राम पंचायत के अंत्येष्टि स्थल निर्माण से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:11 PM IST
रायबरेली : जनपद के विकासखंड राही के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में लगभग 22 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले निर्माण कार्य के लिए लगभग 13 लाख रुपये की धनराशि निकाल ली गई, लेकिन मौके पर उसके अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया. मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गये हैं.
मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अंजू लता ने बताया कि जगदीशपुर ग्राम पंचायत के अंत्येष्टि स्थल निर्माण से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि धनराशि का आहरण तो कर लिया, लेकिन निकाली गई राशि के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया.
सीडीओ ने बताया कि मामले की जांच के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है, कितनी धनराशि खर्च की गई और निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. इन्हीं सभी बिंदुओं की तकनीकी जांच कराई जा रही है ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके.
सीडीओ अंजू लता ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की निगाहें बीडीओ की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि सरकारी धन के उपयोग में अनियमितता हुई है या नहीं.
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