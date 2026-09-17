ETV Bharat / state

रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप, जिला पंचायत सदस्य ने DFO को सौंपा शिकायती पत्र

मरवाही वन मंडल की रेंजर पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.इसे लेकर सीएम के नाम शिकायती पत्र सौंपा गया है.

Allegations of corruption
रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना पाण्डेय के खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे हैं. जिला पंचायत सदस्य पवन पैकरा ने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत में वन क्षेत्रों से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है.


जिला पंचायत सदस्य के गंभीर आरोप

जिला पंचायत सदस्य के शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों से 40 से 50 हजार रुपए तक की राशि लेकर उन्हें छोड़ा जाता है. शिकायत में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है. इसके अलावा करीब एक हजार ट्रिप रेत खुले मार्ग पर रखकर बिक्री किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है.फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा पीडब्ल्यूडी मार्ग और मुख्य मार्गों से रेत, गिट्टी एवं मुरुम का परिवहन करने वाले वाहनों से भी कथित रूप से राशि वसूली जाती है. इन आरोपों की जांच के लिए संबंधित मोबाइल नंबरों, वाहनों, संपत्तियों और शिकायत में बताए गए स्थानों की जांच कराने की मांग की गई है

रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों से रेत परिवहन को जारी रखने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है.नहीं देने पर गाड़ी रोककर जुर्माना किया जाता है.जबकि हम गरीब लोगों के मकान बने इसके लिए सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं.लेकिन गाड़ी को जब्त करके दलालों की मदद से गाड़ी छुड़वाने के एवज में पैसों की मांग की जा रही है- दिलेश्वर राजपूत,ट्रैक्टर संचालक


वनविभाग ने कही जांच की बात

शिकायत में कहा गया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए. साथ ही यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो इधर, शिकायत सामने आने के बाद वन विभाग का पक्ष भी सामने आया है.

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है कि हमारे विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी उनसे जंगल से रेत उठाने के एवज में पैसों की डिमांड करते हैं.इसकी शिकायत उन्होंने पत्र के माध्यम से की है.मैंने शिकायत की जांच के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है- कुमार निशांत, डीएफओ

डीएफओ के मुताबिक विभागीय स्तर पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.विभागीय जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होने के बाद न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी-आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जिले में वन संसाधनों और खनिज को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हो.इससे पहले भी अवैध रेत, मुरुम और लकड़ी कटाई के मामले सामने आए हैं.लेकिन कार्रवाई के बाद भी अवैध काम रुक नहीं रहे हैं,जिससे सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है.

कबड्डी के मैदान में दिखा बेटियों का दम, 16 टीमों के बीच भिड़ंत, रायपुर की टीम बनी चैंपियन

तपकरा में सांपों का नॉलेज सेंटर झरगांव में वन विज्ञान केंद्र, चयनित स्थल पहुंचे सीसीएफ

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025: 265 पदों के दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू स्थगित

TAGGED:

CORRUPTION AGAINST RANGER
ZILA PANCHAYAT MEMBER COMPLAINT
मरवाही वन मंडल
रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप
ALLEGATIONS OF CORRUPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.