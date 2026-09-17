ETV Bharat / state

रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप, जिला पंचायत सदस्य ने DFO को सौंपा शिकायती पत्र

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना पाण्डेय के खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे हैं. जिला पंचायत सदस्य पवन पैकरा ने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत में वन क्षेत्रों से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है.



जिला पंचायत सदस्य के गंभीर आरोप

जिला पंचायत सदस्य के शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों से 40 से 50 हजार रुपए तक की राशि लेकर उन्हें छोड़ा जाता है. शिकायत में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है. इसके अलावा करीब एक हजार ट्रिप रेत खुले मार्ग पर रखकर बिक्री किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है.फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा पीडब्ल्यूडी मार्ग और मुख्य मार्गों से रेत, गिट्टी एवं मुरुम का परिवहन करने वाले वाहनों से भी कथित रूप से राशि वसूली जाती है. इन आरोपों की जांच के लिए संबंधित मोबाइल नंबरों, वाहनों, संपत्तियों और शिकायत में बताए गए स्थानों की जांच कराने की मांग की गई है

रेंजर पर अवैध वसूली का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)