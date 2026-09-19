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धनबाद के आरएस मोर कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्रों से अतिरिक्त राशि वसूली का आरोप, प्राचार्य ने दिए जांच के आदेश

धनबाद: जिले के गोविंदपुर स्थित आरएस मोर कॉलेज रतनपुर में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में संचालित सीएससी के जरिए वेटिंग लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों से कॉलेज में एडमिशन के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है. आरोप है कि छात्रों से 1000 से 1500 रुपये तक लिए जा रहे हैं. इसकी शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

1000 से 1500 रुपये तक मांगने का आरोप

आरएस मोर कॉलेज में ग्रामीण इलाकों से मजदूर परिवार से आने वाले छात्र बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन दाखिले की प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायत ने कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के संचालक द्वारा वेटिंग लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों से संपर्क किया जा रहा है. आरोप है कि एडमिशन कराने के नाम पर उनसे तय प्रक्रिया से अलग 1000 से 1500 रुपये तक की रकम मांगी जा रही है.

छात्रों और कॉलेज के प्राचार्य का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सीएससी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

छात्रों का कहना है कि एडमिशन को लेकर पहले से ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है. ऐसे में अतिरिक्त पैसे की मांग से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानी और बढ़ जाती है. शिकायत करने वाले छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. मामला सामने आने के बाद छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण कुमार सिंह से मुलाकात कर शिकायत की है.