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धमतरी में मवेशी काटने के आरोप से मचा हड़कंप, बस्ती से मांस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. वहीं पुलिस जांच में जुटी है. हैदराबाद की लैब से नमूनों की जांच कराई जाएगी.

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मवेशी काटने के आरोप से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: गाड़ापारा बस्ती में मवेशी काटे जाने के आरोप और बड़ी मात्रा में मांस मिलने की घटना से गुरुवार को हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों और गौ सेवकों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

मवेशी काटने का गंभीर आरोप

हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी डाकेश्वर साहू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति मवेशी को काटने के लिए बस्ती में लाया है. सूचना मिलने पर गौ सेवक मौके पर पहुंचे तो वहां मवेशी के विभिन्न हिस्से कटे हुए अवस्था में पड़े मिले.

मवेशी काटने के आरोप से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

डाकेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि कटाई करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

जांच की मांग

हिंदू जागरण मंच के चित्रेश साहू ने बताया कि घटनास्थल पर भारी मात्रा में मांस पड़ा हुआ था. उन्होंने दावा किया कि पास के तालाब किनारे हड्डियां और खाल भी मिली हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के बीचों-बीच इस प्रकार की गतिविधियां लंबे समय से संचालित हो रही होंगी, जिसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची

घटना की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मयंक पटेल ने बताया कि घटनास्थल से मांस के नमूने लिए गए हैं. प्रारंभिक जांच में लगभग 86 किलोग्राम मांस बरामद हुआ है.

हैदराबाद की लैब से आएगी रिपोर्ट

डॉ. मयंक पटेल ने बताया कि नमूनों को परीक्षण के लिए हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद मांस गौवंश का है या किसी अन्य पशु का.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है. वहीं क्षेत्र में इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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